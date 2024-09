Sony MDR-M1: le cuffie per un’esperienza musicale da studio

Nel panorama sempre più variegato delle cuffie per monitor, Sony fa il suo ingresso con un nuovo modello progettato per soddisfare le esigenze dei creatori di musica e degli ingegneri del suono: le cuffie Monitor Reference Chiuse MDR-M1.

L’azienda giapponese, in collaborazione con produttori musicali professionisti, ha annunciato il lancio di questo nuovo prodotto progettato per offrire un suono di qualità da studio ovunque.

Le cuffie MDR-M1 presentano una struttura acustica chiusa con un elevato isolamento acustico, un driver sviluppato in esclusiva e un design leggero e confortevole che consente agli utenti di creare e ascoltare musica in ogni ambiente, come se fossero in studio. Un canale di sfogo accordato (Beat Response Control) funge da sistema di ventilazione per controllare le basse frequenze. Grazie all’ottimizzazione del funzionamento del diaframma, vengono migliorate le caratteristiche dei transienti a bassa frequenza, cosa che rende possibile una riproduzione accurata del suono con una risposta dei bassi molto precisa. Questo significa che i creatori di contenuti musicali possono avere la stessa qualità di ascolto e monitoraggio che si avrebbe in uno studio professionale, ma con la flessibilità di farlo ovunque si trovino.

La combinazione di qualità del suono da studio con affidabilità e comfort estremi rende le cuffie MDR-M1 adatte a un’ampia varietà di produzioni musicali e di applicazioni audio ad Alta Risoluzione. Grazie al design ergonomico e al comfort di indossare le cuffie per lunghe sessioni di produzione, gli utenti possono concentrarsi totalmente sulla creazione musicale senza preoccuparsi di eventuali disturbi esterni.