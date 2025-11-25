Connect with us

Tecnologia

Sotto l’Albero vince chi gioca: le proposte di Natale di SteelSeries per il gaming

Con l’avvicinarsi del Natale, la ricerca del regalo perfetto entra nel vivo e la tecnologia si conferma una scelta amata dagli italiani. Accessori e dispositivi smart rappresentano un dono utile e apprezzato, capace di unire estetica e innovazione. In un contesto in cui il mercato del gaming continua a crescere, superando anche l’industria cinematografica, SteelSeries propone una selezione di prodotti pensati per ogni tipo di giocatore, dal casual al competitivo.

SteelSeries, marchio di punta nel settore delle periferiche e accessori per il gioco e gli esports, punta su qualità, funzionalità e design, offrendo soluzioni in grado di elevare l’esperienza videoludica. Quest’anno, le sue proposte natalizie spaziano da mouse ultraleggeri a cuffie di nuova generazione, fino ad accessori per migliorare le prestazioni di gioco.

Aerox 3 Wireless è un mouse progettato per garantire massima rapidità e precisione, con un design ultraleggero da soli 68 grammi e un’autonomia fino a 200 ore. Il sensore TrueMove Air e i pattini in PTFE assicurano uno scorrimento fluido e un controllo impeccabile, mentre la tecnologia AquaBarrier lo protegge dall’acqua. Dotato di connessione wireless e cavo USB-C, rappresenta una scelta ideale per chi cerca performance e comfort.

Le nuove Arctis Nova 7 Gen 2 ampliano la celebre linea Arctis con una serie di miglioramenti pensati per console e PC. Offrono un controllo audio in tempo reale, preset personalizzabili tramite app e una batteria con il 40% di capacità in più rispetto alla generazione precedente. I driver magnetici al neodimio garantiscono un audio spaziale preciso, mentre il microfono ClearCast Gen 2 assicura comunicazioni nitide anche durante le sessioni più intense.

Per gli audiofili più esigenti, le Arctis Nova Elite rappresentano il top di gamma. Sono le prime cuffie wireless certificate Hi-Res per il gaming, capaci di trasmettere suoni fino a 24 bit/96 kHz tramite connessione 2,4 GHz e Bluetooth. Gli altoparlanti in fibra di carbonio offrono una risposta in frequenza da 10 Hz a 40 kHz, garantendo un’esperienza sonora estremamente realistica. Dispongono inoltre di cancellazione attiva del rumore avanzata e microfoni con tecnologia AI Noise Rejection, capaci di filtrare fino al 97% dei rumori ambientali.

La gamma si completa con le Arctis Nova 5, cuffie che uniscono funzionalità e stile. Pensate per adattarsi alle nuove piattaforme come PS5 Pro, White Xbox X e iPhone 16, offrono più di 100 preset audio grazie all’app dedicata Nova 5 Companion. La tecnologia Quick Switch Wireless consente di passare senza interruzioni tra le connessioni a 2,4 GHz e Bluetooth 5.3, mentre la batteria di lunga durata – oltre 60 ore – le rende perfette per maratone di gioco.

Per migliorare la presa durante le partite più intense, KontrolFreek No-Slip Thumb Grips rappresentano l’accessorio ideale. Realizzati in materiale di gomma brevettato, questi supporti antiscivolo per pollice aumentano comfort e controllo su qualsiasi controller PlayStation, Xbox o Switch Pro, resistendo anche alle sessioni più competitive.

In un periodo in cui il gaming è diventato una componente fondamentale dell’intrattenimento moderno, i prodotti SteelSeries offrono un mix di estetica e tecnologia in grado di soddisfare chi cerca il regalo perfetto per sé o per gli appassionati del mondo videoludico. Quest’anno, sotto l’albero, vince chi gioca.

