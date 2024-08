Square Enix annuncia FINAL FANTASY Pixel Remaster “Anniversary Edition”

Square Enix ha annunciato con entusiasmo che la collezione di giochi FINAL FANTASY Pixel Remaster è ora disponibile in preordine in versione fisica con l’aggiunta del titolo “Anniversary Edition” per PlayStation 4 (compatibile con PlayStation 5) e Nintendo Switch. Questa edizione speciale include i titoli da FINAL FANTASY I a FINAL FANTASY VI e offre un foglio esclusivo di adesivi con i personaggi in versione pixel.

L’Anniversary Edition di FINAL FANTASY Pixel Remaster presenta caratteristiche uniche per le versioni di PS4 e Nintendo Switch, tra cui la possibilità di scegliere tra la colonna sonora riarrangiata e quella originale di ogni gioco. Inoltre, è ora disponibile una selezione di font in-game che consente ai giocatori di personalizzare l’esperienza di gioco.

I fan della serie potranno anche godere di ulteriori funzioni avanzate, come la disabilitazione degli incontri casuali e la personalizzazione di un moltiplicatore di esperienza, che va da 0 a 4. Queste opzioni permettono ai giocatori di adattare l’esperienza di gioco alle proprie preferenze, garantendo un’esperienza unica.

L’Anniversary Edition può essere preordinata presso rivenditori specializzati al prezzo consigliato di 74,99 euro per PlayStation 4 e Nintendo Switch, con disponibilità prevista a partire dall’8 ottobre 2024.