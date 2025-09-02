Stasera a “Zona Bianca”: la guerra in Ucraina, il caso Garlasco e il turismo

Questa sera, l’atteso appuntamento con “Zona Bianca” su Retequattro porterà alla luce alcuni dei temi più discussi del momento. Il programma condotto da Giuseppe Brindisi affronterà, in prima serata, questioni di grande attualità e rilevanza.

La guerra in Ucraina torna sotto i riflettori con nuovi sviluppi che richiamano l’attenzione internazionale. Tra le recenti dichiarazioni di rilievo, quella di Donald Trump spicca per il suo contenuto: “non sono contento di quello che sta accadendo e ho annunciato che parlerò con Putin.” Una prospettiva che potrebbe influire sul complesso scacchiere diplomatico attuale. Nel frattempo, Mosca ha intensificato le proprie azioni contro Kiev, accusando contemporaneamente l’Ucraina di atti terroristici a Donetsk.

Segue il caso Garlasco, con una svolta nelle indagini. Andrea Sempio è ora l’unico indagato e, per offrire maggiore chiarezza, la Procura di Milano ha coinvolto un nuovo consulente. L’incarico conferito è di fornire una valutazione approfondita sugli elementi raccolti sulla scena del crimine e sull’autopsia di Chiara Poggi, nella speranza di gettare nuova luce sull’intricata vicenda.

Infine, il tema del turismo prende una piega preoccupante. Con i prezzi in continua ascesa e un comportamento scorretto dilagante, le destinazioni turistiche rischiano di pagare un prezzo troppo alto. Da risorsa economica fondamentale, il turismo potrebbe rapidamente trasformarsi in una minaccia per i residenti e un danno irreparabile al patrimonio culturale e ambientale delle località più affollate.