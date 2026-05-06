Stellantis apre il primo Centro di Smontaggio Veicoli in Medio Oriente e Africa

Stellantis rafforza la sua strategia legata all'economia circolare in Medio Oriente e Africa inaugurando a Casablanca, in Marocco, il suo terzo Centro di Smontaggio Veicoli nel mondo, dopo Torino e San Paolo. Si tratta del primo impianto del genere nell'area MEA, pensato come progetto pilota e catalizzatore per uno sviluppo industriale strutturato delle attività di riuso e riciclo dei veicoli a fine vita nell'intera regione.

L'obiettivo del nuovo sito è servire sia il Marocco sia l'Africa sub-sahariana, proponendosi come polo di riferimento per accelerare la creazione di un ecosistema efficiente e scalabile per la gestione dei veicoli fuori uso (ELV). L'economia circolare è una priorità strategica per Stellantis in Medio Oriente e Africa. Ci consente di coniugare prestazioni industriali, convenienza per i clienti e un uso responsabile delle risorse mettendo in sicurezza la nostra presenza nella Regione a lungo termine, ha dichiarato Samir Cherfan, Chief Operating Officer Middle East & Africa and Global Head of Micromobility di Stellantis.

Il sito di Casablanca occupa una superficie di 6.000 metri quadrati, con un investimento di 1,6 milioni di euro. Sarà in grado di smontare fino a 10.000 veicoli ogni anno e darà lavoro, a regime, a circa 150 persone, tra addetti diretti e indiretti. I veicoli a fine vita vengono acquisiti tramite compagnie assicurative, aste e canali specializzati.

Il centro opera come infrastruttura crucial per la raccolta, lo smontaggio e la selezione dei componenti riutilizzabili e riciclabili, come le batterie di trazione, offrendo così una gamma di ricambi originali usati e rigenerati destinati alla rete post-vendita Stellantis e ad altre piattaforme digitali. Questo approccio permette di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di ridurre gli sprechi, offrendo alternative economiche e sostenibili ai clienti.

Tra i vantaggi concreti per clienti, operatori e rete aftermarket locale vi sono ricambi e servizi più accessibili, un uso ottimale delle risorse e la creazione di un ecosistema strutturato e tracciabile, in linea con gli standard internazionali e i requisiti regionali.

L'economia circolare rappresenta un modo concreto per offrire valore ai clienti, prolungando la vita di veicoli e componenti e ottimizzando le risorse. Con SUSTAINera, stiamo industrializzando una strategia basata sui principi delle 4R - rigenerazione, riparazione, riuso e riciclo - concepita per essere scalabile, efficiente e accessibile senza compromessi sulla qualità, ha dichiarato Jean Christophe Bertrand, SVP Stellantis Middle East & Africa Parts & Services.

Nell'area MEA, la strategia Stellantis copre l'intero ciclo di vita dei componenti, dalla vendita di ricambi rigenerati e usati tramite la piattaforma B-Parts, alle partnership per il riciclo e la gestione strutturata degli ELV, fino all'offerta di servizi attraverso la rete post-vendita, centri di riparazione partner e Distrigo Hub.

Il centro di Casablanca è il primo del suo genere inaugurato da un costruttore in Marocco e si pone come modello industriale per la gestione degli ELV. Attraverso un ecosistema di partner industriali e commerciali, Stellantis assicura efficienza, tracciabilità e valore aggiunto a livello locale, rafforzando la crescita e la sostenibilità del business dell'economia circolare nella regione.

SUSTAINera, la divisione del gruppo dedicata all'economia circolare, si occupa di rigenerazione, riparazione, riutilizzo e riciclo per estendere la vita dei prodotti, ridurre sprechi e ottimizzare l'impatto ambientale, con l'obiettivo di rendere queste offerte sempre più accessibili e di alta qualità.