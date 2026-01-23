Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

Stellantis Philanthropy rinnova il suo impegno globale per l’educazione

Published

In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione del 24 gennaio, Stellantis Philanthropy ha annunciato un nuovo e ambizioso piano di sostegno all’istruzione e alle comunità locali in tutto il mondo. L’azienda ha dichiarato di voler ampliare l’accesso alla formazione attraverso oltre 130 progetti educativi, sviluppati in collaborazione con più di 100 organizzazioni non profit e destinati a raggiungere oltre due milioni di beneficiari diretti entro il 2026.

Questa iniziativa rappresenta una tappa importante nel percorso di responsabilità sociale del gruppo, che ha scelto di unire le proprie attività filantropiche sotto un unico ombrello strategico, Stellantis Philanthropy, integrando in esso i programmi Motor Citizens e Stellantis Student Awards.

La filosofia di intervento è quella di costruire progetti ispirati dai bisogni reali delle comunità locali, con soluzioni concrete dedicate all’educazione scientifico-tecnologica, alla formazione professionale e all’inclusione sociale. Stellantis Philanthropy, fondata su un modello di collaborazione con ONG e team interni, intende generare impatti misurabili e duraturi.

Come ha spiegato il presidente John Elkann, “L’educazione è uno degli strumenti più potenti con cui possiamo supportare le comunità in cui operiamo. Collaborando con i nostri partner e i nostri dipendenti, stiamo lavorando attivamente per ampliare le opportunità di apprendimento per i giovani, con particolare attenzione alle scienze, alla tecnologia, all’ingegneria e alla matematica.”

A sua volta, il Chief Human Resources and Sustainability Officer Xavier Chéreau ha sottolineato: “Riunire le nostre iniziative sotto Stellantis Philanthropy rafforza il nostro impegno verso l’istruzione e il miglioramento delle comunità. Apprezziamo la collaborazione con partner che hanno solide radici locali e continuiamo a supportare gli studenti nel percorso che li porterà ad acquisire competenze e sicurezza per plasmare il loro domani.”

L’impatto del programma si estende su cinque aree geografiche: Nord America, Europa allargata, Sud America, Medio Oriente e Africa, India e Asia-Pacifico.
In Nord America, oltre trenta iniziative in Stati Uniti, Canada e Messico si concentrano sull’alfabetizzazione, sullo sviluppo di competenze digitali e STEM, e sul sostegno scolastico, puntando a raggiungere un milione di persone entro il 2026.
In Europa allargata, cinquanta progetti attivi in nove Paesi intendono coinvolgere 800.000 persone attraverso attività di inclusione, educazione ambientale e programmi per studenti nello spettro autistico.
In Sud America, dieci programmi previsti in Argentina e Brasile puntano a 250.000 beneficiari, sostenendo il proseguimento degli studi, la formazione tecnica e l’interesse per le discipline scientifiche.
Nel Medio Oriente e in Africa, le iniziative in Algeria, Egitto, Marocco e Sud Africa si focalizzano sull’istruzione delle ragazze e l’accesso alla tecnologia in contesti rurali, raggiungendo 2.600 studenti.
In India e Asia Pacifico, oltre dieci progetti si rivolgono a 190.000 beneficiari attraverso corsi di formazione professionale avanzata, programmi STEM e percorsi di sicurezza stradale e educazione ambientale.

Il programma Motor Citizens, lanciato globalmente nel 2021, rappresenta il pilastro del volontariato aziendale di Stellantis. Nel 2025 ha registrato un aumento di oltre il 25% delle ore dedicate e del numero di volontari coinvolti, grazie a una partecipazione sempre più estesa dei team locali. Parallelamente, gli Stellantis Student Awards continuano a riconoscere e promuovere l’eccellenza accademica: solo nel 2025 più di 800 studenti sono stati premiati, con un incremento del 25% rispetto all’anno precedente, per un totale di quasi 17.000 studenti celebrati dal 1996.

Attraverso questa strategia globale unificata, Stellantis riafferma il proprio ruolo come attore di cambiamento sociale, sostenendo le comunità con iniziative concrete e a lungo termine. L’obiettivo è promuovere un futuro in cui l’educazione, l’innovazione e la solidarietà costituiscano i pilastri di una crescita condivisa e sostenibile.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Motori

Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello Stabilimento di Melfi

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Spettacolo

Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale

Motori

XPENG G9 MY26: nuovo record europeo di ricarica a 453 kW

Tecnologia

LG svela UltraGear evo: la nuova frontiera dei monitor gaming ad alta risoluzione

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Tecnologia

Samsung anticipa il futuro: nuova gamma audio e Google Foto sui TV AI per il 2026

Spettacolo

Clementino conquista Napoli: il “Grande Anima Live Tour 2025” si chiude in trionfo

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Tecnologia

Twinkly: la luce che interpreta lo stile e il mood della casa

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Motori

XPENG, il costruttore automobilistico più innovativo al mondo: debutta la P7+ al Motor Show di Bruxelles

Motori

Yamaha protagonista al Motor Bike Expo Verona 2026

Società

Stellantis Philanthropy rinnova il suo impegno globale per l’educazione

Giochi

Pokémon Pocket si espande con “Parata Fantasmagorica”: Mega Gardevoir protagonista

Motori

Armonie Mazda: il suono che trasforma la guida in un’esperienza sensoriale

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Motori

Lepas inaugura a Giacarta il suo primo showroom mondiale e punta all’espansione globale

Moda

Tinder x EGONLAB alla Paris Fashion Week: una capsule manifesto sull’amore come atto di resistenza

Spettacolo

KID YUGI sbarca al cinema, cresce l’attesa per l’album “Anche gli eroi muoiono”

Spettacolo

MasterChef Italia scende in campo: la sfida allo Juventus Stadium tra emozioni e ospiti d’eccezione

Motori

BOTTEGAFUORISERIE illumina Parigi: Alfa Romeo e Maserati insieme a Ultimate Supercar Garage

Spettacolo

BLANCO: il nuovo singolo “Anche a vent’anni si muore”, in uscita il 23 gennaio

Motori

Retromobile 2026: Renault celebra Clio, regina di sei generazioni

Giochi

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 si espande con il nuovo DLC “Pacchetto Selezione Speciale”

Motori

ACI festeggia 120 anni al MAUTO: un viaggio nella storia e nel futuro della mobilità italiana

Tecnologia

HUAWEI FreeClip 2: comfort e stile per una nuova esperienza di ascolto open-ear

Motori

Vredestein Quatrac Pro 2: il nuovo all-season ad alte prestazioni debutta nell’estate 2026

Moda

SZA debutta alla Paris Fashion Week con Vans: artigianato e creatività nel segno di Rachel Goatley

Motori

Un trio leggendario di Alpine A110 protagonista al Salone Rétromobile 2026

Motori

Aprilia e Moto Guzzi svelano a Verona le novità 2026 tra tecnologia, passione e avventura

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, il talk show condotto da Paolo Del Debbio. Tra gli ospiti...

1 giorno ago

Società

Calenda e Vannacci faccia a faccia a “Realpolitik”: attualità, sicurezza e passioni fatali

Questa sera il nuovo appuntamento di “Realpolitik”, il programma condotto da Tommaso Labate in prima serata su Retequattro, porterà sul piccolo schermo un confronto...

2 giorni ago

Società

“Giocattolo Sospeso”: gli italiani si confermano campioni di solidarietà

L’Italia intera, da Nord a Sud, ha dimostrato ancora una volta un cuore grande e una straordinaria capacità di fare rete. Si è chiusa...

3 giorni ago

Società

“Quarta Repubblica”: documenti inediti sui coniugi Moretti e nuovi interrogativi sui casi di cronaca

Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show condotto da Nicola Porro, che dedicherà una puntata di...

4 giorni ago