Stellantis Philanthropy rinnova il suo impegno globale per l’educazione

In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione del 24 gennaio, Stellantis Philanthropy ha annunciato un nuovo e ambizioso piano di sostegno all’istruzione e alle comunità locali in tutto il mondo. L’azienda ha dichiarato di voler ampliare l’accesso alla formazione attraverso oltre 130 progetti educativi, sviluppati in collaborazione con più di 100 organizzazioni non profit e destinati a raggiungere oltre due milioni di beneficiari diretti entro il 2026.

Questa iniziativa rappresenta una tappa importante nel percorso di responsabilità sociale del gruppo, che ha scelto di unire le proprie attività filantropiche sotto un unico ombrello strategico, Stellantis Philanthropy, integrando in esso i programmi Motor Citizens e Stellantis Student Awards.

La filosofia di intervento è quella di costruire progetti ispirati dai bisogni reali delle comunità locali, con soluzioni concrete dedicate all’educazione scientifico-tecnologica, alla formazione professionale e all’inclusione sociale. Stellantis Philanthropy, fondata su un modello di collaborazione con ONG e team interni, intende generare impatti misurabili e duraturi.

Come ha spiegato il presidente John Elkann, “L’educazione è uno degli strumenti più potenti con cui possiamo supportare le comunità in cui operiamo. Collaborando con i nostri partner e i nostri dipendenti, stiamo lavorando attivamente per ampliare le opportunità di apprendimento per i giovani, con particolare attenzione alle scienze, alla tecnologia, all’ingegneria e alla matematica.”

A sua volta, il Chief Human Resources and Sustainability Officer Xavier Chéreau ha sottolineato: “Riunire le nostre iniziative sotto Stellantis Philanthropy rafforza il nostro impegno verso l’istruzione e il miglioramento delle comunità. Apprezziamo la collaborazione con partner che hanno solide radici locali e continuiamo a supportare gli studenti nel percorso che li porterà ad acquisire competenze e sicurezza per plasmare il loro domani.”

L’impatto del programma si estende su cinque aree geografiche: Nord America, Europa allargata, Sud America, Medio Oriente e Africa, India e Asia-Pacifico.

In Nord America, oltre trenta iniziative in Stati Uniti, Canada e Messico si concentrano sull’alfabetizzazione, sullo sviluppo di competenze digitali e STEM, e sul sostegno scolastico, puntando a raggiungere un milione di persone entro il 2026.

In Europa allargata, cinquanta progetti attivi in nove Paesi intendono coinvolgere 800.000 persone attraverso attività di inclusione, educazione ambientale e programmi per studenti nello spettro autistico.

In Sud America, dieci programmi previsti in Argentina e Brasile puntano a 250.000 beneficiari, sostenendo il proseguimento degli studi, la formazione tecnica e l’interesse per le discipline scientifiche.

Nel Medio Oriente e in Africa, le iniziative in Algeria, Egitto, Marocco e Sud Africa si focalizzano sull’istruzione delle ragazze e l’accesso alla tecnologia in contesti rurali, raggiungendo 2.600 studenti.

In India e Asia Pacifico, oltre dieci progetti si rivolgono a 190.000 beneficiari attraverso corsi di formazione professionale avanzata, programmi STEM e percorsi di sicurezza stradale e educazione ambientale.

Il programma Motor Citizens, lanciato globalmente nel 2021, rappresenta il pilastro del volontariato aziendale di Stellantis. Nel 2025 ha registrato un aumento di oltre il 25% delle ore dedicate e del numero di volontari coinvolti, grazie a una partecipazione sempre più estesa dei team locali. Parallelamente, gli Stellantis Student Awards continuano a riconoscere e promuovere l’eccellenza accademica: solo nel 2025 più di 800 studenti sono stati premiati, con un incremento del 25% rispetto all’anno precedente, per un totale di quasi 17.000 studenti celebrati dal 1996.

Attraverso questa strategia globale unificata, Stellantis riafferma il proprio ruolo come attore di cambiamento sociale, sostenendo le comunità con iniziative concrete e a lungo termine. L’obiettivo è promuovere un futuro in cui l’educazione, l’innovazione e la solidarietà costituiscano i pilastri di una crescita condivisa e sostenibile.