Stile e passione: ecco la Suzuki Collection 2022

Stile, comfort e attenzione ai dettagli sono elementi distintivi dei modelli Suzuki, caratteristiche che si ritrovano anche nella nuova Suzuki Collection 2022. Questa linea di abbigliamento e merchandise consente agli appassionati di vivere il marchio anche nella quotidianità, trasformando ogni capo in un simbolo di libertà e dinamismo.

La collezione propone diverse linee, ciascuna con un’identità unica, capaci di soddisfare sia il pubblico sportivo che quello più elegante. Dai capi ispirati ai modelli iconici della casa di Hamamatsu agli accessori per la manutenzione fai-da-te, fino agli articoli pensati per i più piccoli, la varietà è il punto di forza di questa esclusiva selezione.

Team Blue: sportività con raffinatezza

La linea Team Blue è perfetta per chi ama uno stile sportivo senza rinunciare all’eleganza. Il colore predominante è il blu scuro, presente su parka, giacche e felpe, con dettagli in blu mélange e tocchi di bianco e azzurro. Il logo Suzuki spicca in bianco su ogni articolo, dalle sneakers allo zaino impermeabile. Completano la gamma cappellini, orologi e accessori coordinati, tutti pensati per chi vuole portare Suzuki sempre con sé.

Team Black: minimalismo e versatilità

La linea Team Black è la più ampia della collezione e si caratterizza per il nero dominante, arricchito da dettagli in rosso e grigio chiaro. Oltre ai capi d’abbigliamento, questa gamma include accessori per il tempo libero come trolley, borse, ombrelli e borracce, oltre a oggetti per la casa come tazze e orologi da parete. Uno stile essenziale e pulito, perfetto per ogni occasione.

Suzuki Fashion: eleganza casual

Per chi ama un look più sofisticato, la linea Suzuki Fashion propone capi casual e accessori ricercati. Magliette con scritte stilizzate, camicie bianche, pullover blu e cravatte jacquard con pattern Suzuki sono solo alcune delle proposte di questa gamma. Perfetta per chi cerca un equilibrio tra sobrietà ed esclusività.

GSX-R: omaggio alla sportività

Gli appassionati della stirpe vincente GSX-R troveranno una linea dedicata, caratterizzata dai colori iconici bianco, azzurro e blu, che richiamano le grafiche delle moto leggendarie degli anni Ottanta e Novanta. Felpe, t-shirt e gadget vari celebrano la storia di questa sportiva senza tempo.

V-Strom: spirito d’avventura

La linea V-Strom incarna l’essenza dell’avventura con capi essenziali e minimalisti. Il nero e il grigio si alternano con discrezione, mentre la V stilizzata richiama il carattere dinamico della moto best-seller di Suzuki. Una collezione perfetta per chi ama esplorare senza confini.

Kids: per i piccoli fan di Suzuki

Suzuki pensa anche ai più piccoli con una linea dedicata. Per i neonati sono disponibili body, tutine e ciucci brandizzati, mentre per i bambini più grandi non mancano t-shirt e morbidi orsacchiotti con maglietta personalizzabile. Alcuni capi presentano una grafica dal sapore vintage, pensata per trasmettere la passione Suzuki anche alle nuove generazioni.

Tutto a portata di clic

Tutti gli articoli della Suzuki Collection 2022 possono essere ordinati presso i Concessionari ufficiali Suzuki o acquistati direttamente online attraverso la piattaforma e-commerce del brand. Un’opportunità perfetta per chi desidera immergersi nello stile Suzuki con un semplice clic.