Subaru avvia i test sulle batterie allo stato solido per i robot industriali

Subaru Corporation ha annunciato l’avvio, presso lo stabilimento di Oizumi della Gunma Manufacturing Facility, dei test delle nuove batterie allo stato solido in confezione ceramica “PSB401010H” prodotte da Maxell Ltd.. Si tratta di una sperimentazione che potrebbe ridefinire gli standard di efficienza, sostenibilità e affidabilità nei processi di automazione industriale.

Le batterie allo stato solido rappresentano un’evoluzione tecnologica decisiva rispetto alle tradizionali batterie primarie utilizzate nei robot industriali e nei controllori logici programmabili. Queste ultime, infatti, richiedono sostituzioni periodiche ogni uno o due anni, con conseguente incremento delle attività di manutenzione e generazione di rifiuti industriali.

Al contrario, le nuove soluzioni adottate da Subaru offrono una durata superiore ai dieci anni senza necessità di sostituzione, riducendo drasticamente sia i costi operativi sia l’impatto ambientale. Il progetto si inserisce nella strategia aziendale orientata all’economia circolare, una delle direttrici chiave della politica di sostenibilità del marchio giapponese.

“Delivering Happiness to All” è il principio alla base della Subaru Global Sustainability Policy, con cui il gruppo si impegna a promuovere pratiche industriali responsabili e orientate alla crescita sostenibile. L’adozione delle batterie allo stato solido non solo rafforza la competitività dell’azienda, ma testimonia la volontà di contribuire alla costruzione di una società più rispettosa dell’ambiente e delle risorse.