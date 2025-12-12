Subaru Italia e Istituto Berna di Mestre: nasce un nuovo progetto per formare i tecnici automotive del futuro

Subaru Italia inaugura una collaborazione strategica con l’Istituto Professionale Berna di Mestre, dando vita a un progetto formativo che punta a preparare i tecnici automotive del futuro in un settore in profonda evoluzione. L’iniziativa nasce in un momento storico in cui elettrificazione, digitalizzazione e sistemi avanzati di sicurezza stanno trasformando radicalmente l’industria automobilistica, richiedendo competenze sempre più specializzate e aggiornate.

Subaru conferma così il proprio impegno nel sostenere le nuove generazioni, investendo nella costruzione di professionalità qualificate e rispondendo alle esigenze delle micro e piccole imprese del territorio. La partnership con l’Istituto Berna rappresenta solo la prima tappa di un percorso che Subaru Italia estenderà nei prossimi mesi anche ad altre realtà formative.

Il progetto avviato a Mestre prevede il potenziamento delle dotazioni del laboratorio didattico attraverso strumenti, attrezzature e materiali ufficiali Subaru, pensati per consentire ai docenti di aggiornarsi sulle tecnologie più recenti, sulle normative e sulle innovazioni che caratterizzano la produzione del marchio. A questo si affianca lo sviluppo di percorsi formativi specifici dedicati agli studenti, incentrati sulla manualità di base, sulla sicurezza sul lavoro, sui sistemi elettrici ed elettronici, sulle tecnologie ADAS, sulla climatizzazione e sulla manutenzione dei veicoli di ultima generazione.

Gli studenti avranno così l’opportunità di confrontarsi con strumenti reali e veicoli moderni, tra cui la Subaru XV 2.0 e-BOXER, un motore BOXER e un cambio Lineartronic forniti direttamente dall’azienda. Questo permetterà loro di acquisire non solo competenze tecniche avanzate, ma anche valori essenziali come etica professionale, attenzione all’ambiente e consapevolezza della sicurezza.

“Questa collaborazione rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra scuola e impresa” ha affermato Ruggero Fede, Direttore After Sales Subaru Italia. Secondo Fede, l’iniziativa offrirà ai giovani opportunità concrete di crescita e permetterà di far conoscere più da vicino la storia e il know-how di un brand con oltre settant’anni di esperienza.

La Direttrice dell’Istituto Berna, Giulia Zanchin, ha sottolineato l’importanza dell’investimento da parte di Subaru, definendolo un segnale forte e incoraggiante per gli studenti. Ha evidenziato come la presenza di un’auto e di attrezzature all’avanguardia renda la didattica più coinvolgente e capace di trasformare il percorso formativo in un’esperienza pratica appassionante. Secondo Zanchin, è proprio grazie a partnership come questa che si costruisce l’eccellenza professionale del futuro.

Subaru Italia ha espresso un ringraziamento alla Direzione dell’Istituto Berna, ai docenti, agli studenti e a tutti i partner che stanno sostenendo il progetto con entusiasmo, riconoscendo il valore di un impegno condiviso nel guidare le nuove generazioni verso professioni fondate su competenza, responsabilità e innovazione.