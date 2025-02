Suunto Aqua: l’audio a conduzione ossea che sfida l’acqua

Suunto amplia la sua gamma di dispositivi audio a conduzione ossea con Suunto Aqua, un’innovativa soluzione per chi vuole ascoltare musica e podcast anche sott’acqua. Dopo il successo di Suunto Wing e Suunto Sonic, il nuovo modello è progettato per offrire un’esperienza sonora senza precedenti a nuotatori, canoisti e appassionati di sport acquatici.

Grazie alla tecnologia di conduzione ossea, Suunto Aqua permette di mantenere le orecchie libere, garantendo maggiore sicurezza e consapevolezza dell’ambiente circostante. Con un peso di soli 35 grammi, queste cuffie sono così leggere da risultare impercettibili anche durante le sessioni di allenamento più intense. La loro resistenza all’acqua consente di utilizzarle sia in piscina che in acque libere, senza compromettere la qualità dell’ascolto.

Suunto Aqua non è solo un dispositivo di ascolto, ma un vero e proprio strumento di analisi delle prestazioni sportive. Progettato per gli atleti, misura diversi parametri durante la nuotata, tra cui: Postura della bracciata, Inclinazione della testa, Frequenza del respiro, Tempo di scivolamento.

Anche fuori dall’acqua, Suunto Aqua continua a monitorare le condizioni fisiche, registrando affaticamento muscolare e mobilità del collo. Grazie a test di salto integrati, fornisce dati utili per valutare lo stato di recupero. Tutte le informazioni raccolte vengono visualizzate sull’app Suunto, offrendo un quadro completo per migliorare le prestazioni.

Il design di Suunto Aqua è minimalista e funzionale, con pulsanti essenziali per un utilizzo rapido e intuitivo. Il doppio microfono con cancellazione del rumore assicura chiamate nitide anche in ambienti rumorosi, mentre la ricarica rapida garantisce 3 ore di autonomia con soli 10 minuti di carica. A piena carica, le cuffie offrono 10 ore di riproduzione, che arrivano fino a 30 ore con la powerbank inclusa.

Uno degli aspetti più innovativi di Suunto Aqua è la sua memoria interna da 32 GB, che permette di scaricare e ascoltare contenuti offline da piattaforme come Amazon, Apple Music e audiobookstore.com. In questo modo, è possibile godere della propria musica o dei propri podcast preferiti senza bisogno di connessione.

Costruito con una combinazione di titanio e silicone ultra-leggero, Suunto Aqua è progettato per resistere alle condizioni più estreme, diventando l’alleato ideale per ogni sportivo. Che si tratti di nuoto, kayak o allenamenti intensivi, queste cuffie garantiscono un audio di qualità e un supporto avanzato per il monitoraggio delle prestazioni.