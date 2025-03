Suunto rinnova la partnership con UTMB World Series

Il Chianti Ultra Trail by UTMB 2025 si prepara ad accogliere atleti di fama internazionale tra le meravigliose colline toscane. Per il secondo anno consecutivo, Suunto rinnova la sua collaborazione con l’UTMB® World Series, confermandosi Partner Tecnico Ufficiale dell’evento.

Dal 21 al 23 marzo 2025, il Chianti Ultra Trail vedrà competere i migliori trail runner in una delle gare più suggestive del circuito UTMB®. Tra gli atleti supportati da Suunto spiccano i nomi di Andreas Reiterer, vincitore della Ultra Trail Chianti Castles 2024, Davide Cheraz, Mattia Bertoncini, oltre a grandi nomi internazionali come Ugo Ferrari, Alban Berson, Dominika Stelmach, Tomas Farnik, Abby Hall e Ryan Montgomery.

Suunto, leader nella produzione di orologi GPS multisport, continua a sviluppare strumenti all’avanguardia per supportare gli atleti in ogni fase della loro preparazione e performance. Laura Paolini, Suunto Country Leader Italy, evidenzia l’importanza della collaborazione con UTMB®: “Vogliamo essere al fianco degli atleti più esigenti, offrendo loro strumenti avanzati per migliorare le loro prestazioni e costruendo connessioni sempre più forti con la community del trail running.”

Durante il weekend di gara, Suunto sarà presente all’Ultra Trail Village, un punto di incontro per atleti, appassionati e media. Qui sarà possibile scoprire e testare i più recenti sportwatch Suunto, tra cui: Suunto Vertical, con autonomia estesa e mappe offline per le lunghe distanze, Suunto Race e Suunto Race S, ideali per il monitoraggio avanzato delle prestazioni.

Sabato 22 marzo 2025, Suunto invita gli amanti del trail running alla Community Run, un’occasione unica per esplorare le colline toscane in un’atmosfera coinvolgente. Il percorso di 5 km attraverserà i vigneti del Chianti e si concluderà con un ristoro finale offerto da Naak.

L’evento si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati di trail running e per chi desidera vivere un’esperienza unica tra sport, natura e innovazione tecnologica.