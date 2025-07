Suzuki celebra la determinazione e la passione delle grandi protagoniste del Giro d’Italia Women

L’iconico scenario del Giro d’Italia Women si è concluso domenica 13 luglio, segnando il successo del 36º appuntamento della competizione sponsorizzata da RCS Sport & Events. L’evento, svoltosi dal 6 al 13 luglio, ha visto le partecipanti sfidarsi lungo un percorso mozzafiato di 920 km, articolato in otto tappe con partenza da Bergamo e arrivo presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Più di una semplice gara, il Giro è stato il palcoscenico di inestimabili dimostrazioni di passione, spirito di squadra e determinazione, qualità che fanno eco ai valori di Suzuki, partner di mobilità ufficiale del Giro.

Suzuki ha sostenuto ogni tappa dell’evento con la sua flotta di veicoli 100% ibridi e motocicli, fornendo un supporto logistico indispensabile e continuerà a puntare sull’innovazione e la sostenibilità, come parte del suo impegno quotidiano per il rispetto dell’ambiente. La collaborazione con il ciclismo rappresenta per Suzuki non solo una questione di simbolismi sportivi, ma un’autentica testimonianza di valori condivisi.

Quest’anno, Elisa Longo Borghini, ambasciatrice di Suzuki, ha dominato la competizione, conquistando la maglia rosa per il secondo anno consecutivo. Questo trionfo l’ha trasformata nella seconda atleta italiana a vincere più di una volta la prestigiosa Corsa Rosa. La neo campionessa ha così conquistato un posto d’onore nella storia del ciclismo italiano, grazie a una prestazione che è stata il frutto di una collaborazione con il suo team e con il supporto di Suzuki.

In un’intervista, Elisa Longo Borghini ha esternato la sua gioia dicendo: “Sono molto felice di aver potuto vincere per la seconda volta il Giro d’Italia Women, è davvero qualcosa di speciale. La mia ambizione era il podio, ma vincere la maglia rosa è stato qualcosa di incredibile. Quest’anno è stata una vittoria costruita insieme alla squadra, abbiamo usato la testa, le gambe e il cuore. Avere la vicinanza di Suzuki nei miei allenamenti quotidiani è stato importantissimo. Sono contenta di guidare la mia Swift, che mi permette di percorrere tutte le strade che caratterizzano il territorio in cui io vivo ed è stata una compagna costante lungo tutte le strade che ho affrontato in quest’ultimo anno.”

L’impresa di Longo Borghini è una celebrazione della dedizione, del coraggio e della passione, caratteristiche che risuonano tanto nei campi dello sport quanto nell’impegno industriale di Suzuki.