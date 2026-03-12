Suzuki, Città di Torino e Torino FC: insieme per un domani più verde

Un gesto concreto a favore dell’ambiente ha preso forma mercoledì 11 marzo a Torino, dove Suzuki, la Città di Torino e il Torino FC hanno piantato 29 alberi autoctoni nel Parco di Piazza d’Armi, contribuendo all’espansione del progetto “Bosco Diffuso Suzuki”. L’iniziativa, nata nell’ambito del Suzuki Green Friday, rappresenta un nuovo passo verso l’obiettivo comune di una città più sostenibile e a emissioni ridotte.

All’evento hanno partecipato Paolo Ilariuzzi, Direttore della Divisione Moto e Marine di Suzuki Italia; Francesco Tresso, Assessore alla Cura della Città, Verde pubblico, Parchi e Fiumi; Chiara Foglietta, Assessora all’Ambiente e alla Transizione Ecologica; Alberto Barile, Direttore Operativo del Torino FC; e i calciatori Giovanni Simeone e Matteo Prati, in rappresentanza della squadra granata.

L’iniziativa è stata possibile grazie ai fondi raccolti durante il Suzuki Green Friday del 28 novembre 2025, quando lo 0,5% del fatturato generato dalle tre divisioni Suzuki (Auto, Moto e Marine, inclusi ricambi e accessori) è stato destinato alla piantumazione di nuovi alberi in città. La somma totale, pari a 14.504,89 euro, ha finanziato la realizzazione di questo nuovo intervento di forestazione urbana.

Il progetto del “Bosco Diffuso Suzuki” è frutto della collaborazione tra Suzuki, il Settore Verde della Città di Torino e il Torino FC. Attualmente il bosco conta circa 1.500 alberi, equivalenti a quasi 10 campi da calcio, capaci di assorbire più di 35 tonnellate di CO₂ all’anno. Un contributo significativo per il miglioramento della qualità dell’aria e del benessere urbano.

“Questi 29 alberi rappresentano un nuovo tassello del Bosco Diffuso Suzuki, che oggi conta circa 1.500 esemplari dall’avvio dell’iniziativa Green Friday. Sono un gesto concreto dell’impegno di Suzuki per la tutela dell’ambiente e per garantire alle future generazioni un territorio più sano e vivibile. Insieme alla Città di Torino e al Torino FC continuiamo a valorizzare il verde urbano, contribuendo alla crescita sostenibile della città e al benessere della sua comunità”, ha dichiarato Paolo Ilariuzzi, Direttore della divisione Moto e Marine di Suzuki Italia.

Anche le istituzioni cittadine hanno sottolineato il valore del progetto. L’Assessore Francesco Tresso ha affermato: “Ogni nuovo albero messo a dimora rappresenta un contributo concreto alla cura quotidiana dei parchi e degli spazi verdi della nostra città, rafforzando la biodiversità e migliorando la qualità della vita dei cittadini. Progetti come questo dimostrano come la collaborazione tra amministrazione pubblica, aziende e realtà sportive possa generare ricadute positive e tangibili sul territorio”.

Parole condivise dall’Assessora Chiara Foglietta, che ha rimarcato l’importanza simbolica della scelta del luogo: “Realizzare la messa a dimora di nuovi alberi nel Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, l’area verde di Piazza d’Armi, ha un valore particolare. È uno spazio vissuto quotidianamente dai torinesi, un punto di incontro per residenti, tifosi e famiglie. Ringraziamo Suzuki e il Torino FC per aver proposto e promosso questa iniziativa che dimostra quanto la collaborazione tra istituzioni, imprese e sport possa tradursi in azioni concrete per l’ambiente”.

A sua volta, Alberto Barile, Direttore Operativo del Torino FC, ha espresso soddisfazione per il contributo del club al progetto: “Per il Torino FC è motivo di grande soddisfazione essere parte di quest’importante iniziativa insieme alla Città di Torino e a Suzuki, partner con cui condividiamo un rapporto solido e ultradecennale. La crescita del ‘Bosco Diffuso Suzuki’, che ad oggi corrisponde a quasi 10 campi da calcio ed assorbe più di 35 tonnellate di CO₂ l’anno, rappresenta un segnale concreto dell’impegno condiviso per uno sviluppo sempre più sostenibile a favore delle nuove generazioni”.

Grazie ai fondi raccolti, sono stati piantati 29 nuovi aceri: dieci in via Filadelfia, nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino, e diciannove in prossimità di Piazza d’Armi. Suzuki ha descritto l’acero giapponese (momiji) come una pianta capace, in primavera, di accendersi di un intenso rosso granata, simbolicamente vicino ai colori della squadra e al calore della città.

La messa a dimora di questi nuovi alberi si aggiunge alle numerose attività di forestazione urbana già intraprese: nella Giornata Nazionale degli Alberi 2025 erano stati piantati 229 nuovi alberi in tutta Italia, grazie all’impegno dei concessionari Suzuki. Con questa iniziativa, il “Bosco Diffuso Suzuki” ha raggiunto quota 1.445 alberi, contribuendo alla **riduzione complessiva di 35.325 kg di CO₂ ogni anno.

Un progetto che unisce sport, impresa e istituzioni sotto un unico obiettivo: **rendere Torino sempre più verde e sostenibile, coltivando non solo alberi, ma una cultura condivisa di rispetto e tutela per l’ambiente.