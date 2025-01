Suzuki e FITRI insieme per il Suzuki Winter Triathlon Circuit 2025

L’amore di Suzuki per lo sport e le attività all’aria aperta non conoscono stagioni e trovano il modo di esprimersi anche in pieno inverno. La Casa di Hamamatsu è orgogliosa di seguire la nuova stagione sportiva e di prestare il nome al Suzuki Winter Triathlon Circuit, ormai pronto a prendere il via.

Il Suzuki Winter Triathlon Circuit 2025 si articolerà su quattro gare e toccherà il Veneto, la Valle d’Aosta e il Trentino – Alto Adige. La prima tappa si svolgerà domenica 12 gennaio a Padola (BL), in concomitanza con i Campionati italiani Winter Duathlon. Il 26 gennaio seguirà poi l’appuntamento di Cogne (AO), nell’ambito dei Campionati italiani Winter Triathlon, mentre il 2 febbraio sarà la volta di Predazzo (TN), per i Campionati italiani Winter Triathlon a Squadre. L’ultima prova del Suzuki Winter Triathlon Circuit 2025 è invece prevista per il 16 febbraio a Sesto (BZ).

La manifestazione vedrà al via molti dei migliori interpreti della specialità e, nell’elenco degli iscritti, spiccano i nomi di Sandra Mairhofer e Franco Pesavento, che partono con i favori del pronostico essendo Campioni del Mondo in carica.



Se gli appassionati di sport hanno una certa familiarità con il Triathlon, la sua variante invernale può risultare meno. Al pari di quello tradizionale, il Winter Triathlon è uno sport multidisciplinare, che viene praticato su un percorso innevato, immerso in un suggestivo scenario montano. Gli atleti sono chiamati a cimentarsi in rapida successione in tre diverse prove: una di corsa, una di mountain bike e una di sci di fondo. Le distanze delle gare classiche di Winter Triathlon sono 6 km di corsa, 12 km in MTB e 9 km di sci nordico a tecnica libera. Esistono però anche le cosiddette gare Sprint, nelle quali le lunghezze dei percorsi all’incirca si dimezzano, scendendo rispettivamente all’incirca a 3, 6 e 5 km.



Sono molti i fattori che accomunano Suzuki e la specialità del Winter Triathlon e i suoi praticanti. Questi devono avere una grande resistenza e la capacità di fornire ottime prestazioni in ogni disciplina e in qualsiasi condizione, anche sui fondi a bassa aderenza. Caratteristiche simili a quelle che accomunano i modelli a trazione integrale della gamma 100% Hybrid Suzuki, che con il loro perfetto equilibrio si muovono in modo brillante, preciso e sicuro su tutti i terreni.

La Casa di Hamamatsu promuove in svariati ambiti gli stili di vita dinamici e sostenibili, rispettosi dell’ambiente, non poteva quindi mancare la vicinanza al mondo del Winter Triathlon e a chi fa sport immerso nella natura invernale e in armonia con essa.



“Suzuki è di casa dove c’è sport, passione, impegno e agonismo, nel rispetto delle regole e degli avversari. I triatleti, aggiungono a tutto ciò una flessibilità e capacità di adattamento a condizioni diverse che li rende unici, nel saper interpretare al top tre sport di resistenza. Suzuki, che da oltre 100 anni applica la sua capacità progettuale a tre mondi diversi come quelli delle auto, delle moto e dei motori fuoribordo, è dunque onorata di accompagnare, sulla prestigiosa divisa della nazionale, gli atleti della federazione italiana triathlon.” ha dichiarato Massimo Nalli Presidente di Suzuki Italia