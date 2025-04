Suzuki Save The Green: raccolti 200kg di rifiuti

Anche nel 2025, per il 14° anno, Suzuki rinnova il suo impegno per l’ambiente con una delle iniziative green più durature del suo calendario eventi. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, ha organizzato il Suzuki Save The Green, affiancandolo all’’evento Diamo un calcio ai rifiuti.

Suzuki promuove questa attività da diversi anni, perché crede fermamente che un gesto concreto e collettivo a favore della tutela e valorizzazione dell’ambiente urbano possa fare la differenza. Anche le azioni più semplici possano contribuire a generare un impatto positivo sul territorio.

All’iniziativa hanno preso parte 200 persone tra cittadini, giovani calciatori del Torino FC, dipendenti Suzuki e numerosi volontari che hanno raccolto 200kg di rifiuti nella zona limitrofa al nuovo Centro Sportivo Robaldo, futura sede degli allenamenti del Settore Giovanile del Torino FC.

Nel complesso Suzuki Save The Green 2025 ha permesso di riqualificare un’area rilevante del territorio comunale dove Suzuki ha piantato, grazie all’iniziativa Suzuki Green Friday, 68 alberi autoctoni nella zona del Parco Colonnetti portando il Bosco diffuso Suzuki all’importante cifra di 1.184 alberi sul territorio italiano contribuendo alla riduzione complessiva della CO 2 di 29.000 kg l’anno.

Con il risultato di quest’anno, il peso totale dei rifiuti raccolti arriva quasi a 115,6 tonnellate nelle giornate dedicate al Save the Green, dalla prima edizione del 2012 a oggi.

Tante iniziative, un solo obiettivo: il pianeta

Il progetto Save the Green si integra in un piano di attività svolte da Suzuki a favore dell’ambiente sia in ambito nazionale sia su scala mondiale, raccontate anche all’interno della nuova sezione del sito Suzuki dedicata alla sostenibilità.