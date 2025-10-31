Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

Svelati nuovi dettagli nei casi Garlasco e Paganelli: nuovo Appuntamento con “Quarto Grado”

Published

Venerdì 31 ottobre, alle ore 21.30, su Retequattro, il programma “Quarto Grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, torna a indagare sui casi che hanno appassionato e sconvolto il pubblico italiano. La trasmissione promette rivelazioni scottanti e nuovi sviluppi sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, e sull’intricato caso di Pierina Paganelli, recentemente uccisa a Rimini.

Il caso di Garlasco, nella provincia di Pavia, tiene ancora banco. Le indagini sulla morte di Chiara Poggi potrebbero prendere una svolta decisiva grazie al possibile cambiamento dell’orario del delitto. Questo dettaglio, se confermato, potrebbe riscrivere la verità sui fatti avvenuti nel 2007, gettando nuova luce su eventi che sembravano ormai assodati.

Sul fronte delle indagini su Pierina Paganelli, morta il 3 ottobre 2023, Retequattro si concentrerà sull’attesa dei risultati della perizia fonica dell’incidente probatorio. Tale perizia, condotta sul luogo dell’omicidio, ricostruisce le urla della vittima durante l’aggressione. La situazione è resa ancora più complessa da un intreccio di accuse e difese: Valeria Bartolucci, moglie dell’unico indagato Louis Dassilva, continua a sostenere l’innocenza del marito e a lanciare ombre di sospetto altrove. Manuela Bianchi, ex amante di Louis, invece, lo accusa apertamente.

La trasmissione ospiterà un parterre di esperti e giornalisti di spicco, tra cui Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva, pronti a discutere e analizzare questi intricati casi sotto ogni aspetto possibile.

Quarto Grado si conferma così un appuntamento imperdibile per chi cerca di comprendere la complessità di questi eventi e il loro impatto sulla società italiana. Non resta che sintonizzarsi e seguire questo nuovo capitolo di cronaca giudiziaria.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Giochi

ATARI 2600+ PAC-MAN EDITION: il ritorno iconico per HALLOWEEN 

Spettacolo

Caparezza Lancia “Orbit Orbit”: nuovo album e Comic Book in collaborazione con Bonelli

Motori

RENAULT 4 E-tech electric tra le 7 finaliste di Car of the Year 2026

Spettacolo

FLORENCE + THE MACHINE: l’artista ha pubblicato il nuovo disco “EVERYBODY SCREAM”

Spettacolo

“STASERA CHE SERA”, il primo grande successo dei Matia Bazar, compie 50 anni

Spettacolo

Il Sony Music Store al Lucca Comics & Games 2025: un’esperienza imperdibile per gli appassionati di musica

Società

Fiorello: ironia e satira sul Ponte sullo Stretto e Politica Internazionale

Spettacolo

Il Piccolo Coro dell’Antoniano celebra Halloween con “Nino Fantasmino”

Società

Svelati nuovi dettagli nei casi Garlasco e Paganelli: nuovo Appuntamento con “Quarto Grado”

Giochi

Thief VR: Legacy of Shadow in uscita il 4 dicembre, svelati i gameplay per VR

Spettacolo

“Sheherazade” di Ornella Vanoni Torna per il 30° Anniversario

Motori

Citroën Ami svela il suo lato oscuro con l’edizione limitata “AMI DARK SIDE”

Turismo

Halloween 2025: 8 mete da brivido imperdibili in Italia ed Europa

Giochi

Kia porta il gaming “tra le nuvole” a Lucca Comics & Games 2025

Motori

Il BMW Group al Japan Mobility Show 2025

Giochi

Hyundai: INSTEROID esordice nel gioco di drifting Japanese Drift Master

Motori

BYD Rivoluziona la Mobilità: la tecnologia Vehicle to Load (V2L) per una mobilità sostenibile

Spettacolo

Craig David celebra 25 anni di “Born To Do It” con una nuova edizione

Giochi

Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Turismo

Castel Bricon, dimora di campagna: la rinascita di un antico casolare agricolo tra i Colli Berici
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

Silife: la bussola digitale per il futuro professionale in Italia

Silife inaugura una nuova era nel supporto alla carriera in Italia, offrendo un approccio innovativo e personalizzato a studenti, neolaureati e professionisti. Questa nuova...

21 ore ago

Società

DMAX: esclusivo viaggio nelle carceri italiane con Luigi Pelazza

DMAX, il canale 52 del Digitale Terrestre, offre un accesso inedito alle realtà penitenziarie italiane con due speciali esclusivi intitolati “BLINDATI: VIAGGIO NELLE CARCERI...

21 ore ago

Società

ACI: oltre 1.000 i tagliandi di cardiologia grazie alla collaborazione con l’INRC

Un binomio vincente sta emergendo a Bologna, dove la storica fiera Auto e Moto d’Epoca del 2025 ha visto una riuscita collaborazione tra l’Automobile...

3 giorni ago

Società

Nuova Puntata di “Quarta Repubblica”: giustizia e indagini Sotto i Riflettori

Questa sera, lunedì 27 ottobre, l’appuntamento con “Quarta Repubblica” promette di tenere incollati allo schermo gli appassionati di attualità politica ed economica. Condotto da...

4 giorni ago