Svelati nuovi dettagli nei casi Garlasco e Paganelli: nuovo Appuntamento con “Quarto Grado”

Venerdì 31 ottobre, alle ore 21.30, su Retequattro, il programma “Quarto Grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, torna a indagare sui casi che hanno appassionato e sconvolto il pubblico italiano. La trasmissione promette rivelazioni scottanti e nuovi sviluppi sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, e sull’intricato caso di Pierina Paganelli, recentemente uccisa a Rimini.

Il caso di Garlasco, nella provincia di Pavia, tiene ancora banco. Le indagini sulla morte di Chiara Poggi potrebbero prendere una svolta decisiva grazie al possibile cambiamento dell’orario del delitto. Questo dettaglio, se confermato, potrebbe riscrivere la verità sui fatti avvenuti nel 2007, gettando nuova luce su eventi che sembravano ormai assodati.

Sul fronte delle indagini su Pierina Paganelli, morta il 3 ottobre 2023, Retequattro si concentrerà sull’attesa dei risultati della perizia fonica dell’incidente probatorio. Tale perizia, condotta sul luogo dell’omicidio, ricostruisce le urla della vittima durante l’aggressione. La situazione è resa ancora più complessa da un intreccio di accuse e difese: Valeria Bartolucci, moglie dell’unico indagato Louis Dassilva, continua a sostenere l’innocenza del marito e a lanciare ombre di sospetto altrove. Manuela Bianchi, ex amante di Louis, invece, lo accusa apertamente.

La trasmissione ospiterà un parterre di esperti e giornalisti di spicco, tra cui Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva, pronti a discutere e analizzare questi intricati casi sotto ogni aspetto possibile.

Quarto Grado si conferma così un appuntamento imperdibile per chi cerca di comprendere la complessità di questi eventi e il loro impatto sulla società italiana. Non resta che sintonizzarsi e seguire questo nuovo capitolo di cronaca giudiziaria.