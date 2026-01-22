SZA debutta alla Paris Fashion Week con Vans: artigianato e creatività nel segno di Rachel Goatley

Durante la sua prima apparizione ufficiale alla Paris Fashion Week, SZA, nuova direttrice artistica di Vans, ha conquistato l’attenzione del pubblico internazionale dalla prima fila della sfilata Louis Vuitton Menswear Show. L’artista ha indossato un paio di Vans assolutamente uniche, le “Ladybug Garden”, realizzate appositamente per l’occasione dalla designer di gioielli newyorkese Rachel Goatley.

Progettate come pezzo esclusivo per la settimana della moda di Parigi, queste Authentic 44 – White incarnano una perfetta fusione tra moda e artigianato. Le calzature sono impreziosite da citrini gialli e arancioni, zaffiri rosa, smeraldi e peridoti, che creano un effetto ornamentale di straordinaria delicatezza. Indossando creazioni artigianali, SZA ha voluto sottolineare la propria attenzione verso il talento femminile emergente e il valore dell’unicità nella moda contemporanea.

Oltre alle Ladybug Garden, Rachel Goatley ha firmato per SZA altre quattro paia di Vans custom in edizione limitata, pensate per accompagnare l’artista durante i giorni della Fashion Week nella capitale francese. Tra queste spiccano modelli come Enchanted Forest (Old Skool 36 – Le Marais Forest), con malachite e ametista, Radiance (Old Skool 36 – Le Marais Black) impreziosite da diamanti e opali, Camo / Earth e Temperature Ctrl, realizzate con pietre come topazio fumé, zaffiri colorati e granati. Ogni dettaglio, dai fermalacci smaltati in argento sterling alle placcature in oro giallo, è stato lavorato a mano, con l’obiettivo di trasformare le silhouette classiche Vans in opere gioiello.

Rachel Goatley, autodidatta e Creative Partner presso Greg Yuna New York, porta nella collaborazione con Vans la sua esperienza decennale nel design di gioielli di alta gamma. Il suo lavoro si distingue per l’attenzione all’intimità e all’espressione personale attraverso materiali preziosi e forme simboliche. Con questa collezione, la designer ha tradotto il suo linguaggio visivo in un nuovo campo, quello delle calzature, creando una collezione che unisce ornamento, identità e libertà creativa.

Vans, marchio leader nella cultura skate e streetwear dal 1966, continua così a celebrare la libertà e l’anticonformismo che ne definiscono lo spirito, promuovendo la creatività tra arte, musica e design. Nei prossimi giorni, SZA sarà protagonista a Parigi anche di un evento dedicato alla community e di un giveaway speciale, segno della volontà del brand di aprirsi al pubblico con iniziative inclusive e lontane dalle passerelle.

Con questo debutto, l’artista statunitense e Vans offrono una visione contemporanea del lusso, dove l’artigianato e l’identità diventano strumenti di espressione personale e collettiva.