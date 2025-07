Tagbird: il tracker smart di Aqiila che rivoluziona il modo di tenere sotto controllo i tuoi oggetti

Nel cuore dell’estate, con le vacanze in pieno svolgimento e gli spostamenti sempre più frenetici, dimenticare oggetti importanti come chiavi, zaini o la bici è un rischio reale. Ma c’è una soluzione innovativa firmata Aqiila: si chiama Tagbird ed è il nuovo compagno tecnologico per chi desidera avere sempre tutto sotto controllo.

Tagbird è un piccolo dispositivo intelligente progettato per tenere traccia degli oggetti essenziali della vita quotidiana. Non importa se si tratta di chiavi di casa, del motorino o dello zaino da escursione: grazie a Tagbird, domande come “Dove l’ho messo?” o “Dov’è finito?” diventeranno un lontano ricordo.

Il design è elegante, compatto e arrotondato, pensato per un utilizzo quotidiano senza intralci. Dotato di un anello per l’aggancio immediato, può essere facilmente fissato a qualsiasi oggetto. La resistenza non è da meno: Tagbird è certificato IP67, il che significa che è resistente all’acqua, alla polvere e agli urti. Un alleato ideale per chi si muove molto, anche in condizioni poco favorevoli.

Un altro punto di forza è la versatilità della gamma Tagbird. La versione keyring è perfetta per chiavi e oggetti di piccole dimensioni. Per i ciclisti, il kit Tagbird + Bike Bell offre tracciamento e segnalazione acustica della propria bici, e può essere combinato con l’efficiente compressore Airbird P1. In caso l’oggetto da tracciare non possa essere appeso, è disponibile anche un apposito alloggiamento per il montaggio.

A differenza di altri dispositivi simili, Tagbird è compatibile sia con iOS che Android. Gli utenti Apple possono integrarlo con l’app Dov’è, mentre chi utilizza Android può sfruttare Find Hub di Google per una localizzazione precisa. Basta assegnare un nome all’oggetto, attivare il ping e ricevere informazioni dettagliate sulla sua posizione, con la possibilità di farlo suonare per individuarlo più facilmente.

La sicurezza è al primo posto. Se qualcuno tenta di rintracciare un Tagbird non autorizzato, l’utente riceve un alert in tempo reale, evitando così ogni rischio di tracciamento indesiderato. Inoltre, con la modalità smarrito, si possono inserire i propri contatti, dando a chi ritrova l’oggetto la possibilità di restituirlo.

Tra le funzioni principali spiccano la localizzazione continua tramite app integrata, anche fuori casa, e l’avviso di prossimità, che invia una notifica se ci si allontana troppo da un oggetto importante.

Tagbird è alimentato da una batteria a bottone CR2032, la cui durata può superare comodamente gli 8-9 mesi di utilizzo continuo. Quando la batteria è in esaurimento, l’app segnala in tempo reale che è il momento di sostituirla.