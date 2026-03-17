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Tajani ospite a “Realpolitik”: diplomazia, referendum e crisi in Medio Oriente

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Domani sera, mercoledì 18 marzo, il nuovo appuntamento di “Realpolitik” porterà in prima serata su Retequattro un’intervista esclusiva al ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. A condurre l’approfondimento sarà Tommaso Labate, che guiderà un confronto a tutto campo sulle sfide più urgenti della politica italiana e internazionale.

L’intervista a Tajani sarà il cuore della puntata, con riflessioni sui principali dossier aperti in questi mesi: dalla politica estera alle dinamiche di governo. Spazio anche all’attualità più incandescente, con un’analisi sulla situazione in Medio Oriente e le conseguenze globali degli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele in Iran, un tema cruciale in un momento di forte tensione geopolitica.

L’appuntamento non trascurerà la politica interna. La trasmissione proporrà un approfondimento sul referendum per la riforma della giustizia, una questione che torna al centro del dibattito nazionale e promette di dividere le forze politiche nel prossimo futuro.

Inoltre, sarà dedicata una pagina al tema delle truffe e dei rischi per i cittadini, un argomento di forte interesse pubblico, con l’obiettivo di offrire strumenti di conoscenza e tutela per gli utenti sempre più esposti a nuove forme di frode.

Come di consueto, Giampiero Mughini offrirà il suo commento sull’attualità politica e culturale, mentre i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri restituiranno il polso dell’opinione pubblica italiana in un momento di grande fluidità politica.

Tra gli ospiti del programma figurano nomi di primo piano del panorama politico e giornalistico: Lucia Annunziata, Angelo Bonelli, Giorgio Mulè, Anna Finocchiaro e Italo Bocchino. Voci diverse e competenze complementari per un confronto che promette di essere acceso e ricco di spunti.

La puntata di domani di “Realpolitik” si preannuncia dunque come un appuntamento da non perdere: un’occasione per approfondire temi cruciali, ascoltare il punto di vista del ministro Tajani e capire meglio un contesto internazionale in rapido mutamento.

 

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