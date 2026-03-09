Connect with us

TCL presenta la nuova gamma di tablet al MWC 2026

Published

In occasione del MWC 2026, TCL ha ampliato il proprio portafoglio di tablet con una linea completamente rinnovata, pensata per accompagnare la quotidianità digitale con dispositivi versatili, adatti a un uso tanto professionale quanto ludico. L’azienda ha presentato TCL Note A1 NXTPAPER, il primo e-note del brand, e TCL TAB A1 Plus, tablet orientato all’intrattenimento immersivo, entrambi dotati di tecnologie avanzate e funzionalità basate su intelligenza artificiale.

TCL Note A1 NXTPAPER rappresenta un passo importante nella categoria dei dispositivi per la produttività. Dopo essere stato premiato al CES, il modello debutta al MWC con una missione chiara: unire la sensazione tattile della carta alla flessibilità del digitale. Il dispositivo adotta la tecnologia NXTPAPER Pure con vetro 3A Crystal Shield Glass, pensata per offrire un’esperienza visiva naturale e confortevole anche dopo molte ore di utilizzo.

Abbinato alla T-Pen Pro, la penna digitale con latenza ultra-ridotta e 8.192 livelli di pressione, il TCL Note A1 NXTPAPER riproduce in modo realistico la scrittura manuale, rendendolo ideale per appunti, schizzi e annotazioni creative. A completare l’esperienza intervengono software basati su intelligenza artificiale che **supportano l’organizzazione dei contenuti e la gestione delle note, creando un ambiente di lavoro efficiente e focalizzato.

Nel segmento dedicato all’intrattenimento, TCL TAB A1 Plus si distingue per il suo ampio display da 12,2 pollici con risoluzione 2.4K e refresh rate a 120Hz, che assicura fluidità e reattività elevata nei contenuti dinamici e nel gaming. Basato sulla tecnologia TCL CSOT, lo schermo restituisce colori vividi e contrasti definiti, offrendo una resa visiva di alto livello anche durante la fruizione prolungata.

A completare l’esperienza audiovisiva, il sistema audio a quattro speaker garantisce un suono ampio e bilanciato. Lo streaming, gli eventi sportivi in diretta e i video brevi risultano così più coinvolgenti. Il design, curato nei dettagli, propone una struttura unibody in metallo, che combina solidità e leggerezza in un’estetica essenziale e moderna, adatta all’uso quotidiano in mobilità.

Entrambi i modelli sono accompagnati da una gamma di funzionalità intelligenti integrate che elevano l’esperienza utente. TCL TAB A1 Plus include l’assistente personale Google Gemini per il supporto in tempo reale, mentre la funzione Circle to Search semplifica l’accesso immediato alle informazioni con un semplice gesto sullo schermo. Strumenti come Writing Assist e Text Assist aiutano nella scrittura e nella redazione dei testi, migliorando produttività e fluidità.

L’interfaccia di sistema è stata ottimizzata per offrire maggiore velocità e reattività. Funzioni come Magic Hub, che consente di raccogliere e richiamare contenuti in un unico spazio, e Large Folders, che migliorano l’organizzazione delle app, confermano l’attenzione di TCL al multitasking. L’attivazione più rapida dello schermo diviso e delle finestre fluttuanti favorisce un’esperienza più intuitiva, ideale per chi alterna lavoro e intrattenimento sullo stesso dispositivo.

Con questa nuova gamma, TCL rafforza la propria visione di un ecosistema tablet completo e versatile, capace di offrire strumenti di produttività evoluta, esperienze multimediali di qualità e un’integrazione intelligente tra hardware e software. L’obiettivo è chiaro: creare dispositivi pensati per accompagnare gli utenti in ogni aspetto della vita digitale, dalle lezioni universitarie ai momenti di relax, con efficienza, leggerezza e stile.

In this article:, , ,
