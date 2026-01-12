TCL trionfa al CES 2026: innovazione e premi per TV, mobile e smart home

TCL conferma la propria leadership nel panorama mondiale dell’elettronica di consumo conquistando numerosi riconoscimenti durante il CES 2026 di Las Vegas. In occasione dei Global Top Brands 2025–2026, il marchio è stato premiato per le sue innovazioni nei settori TV, mobile e smart home, consolidando la sua posizione di primo brand globale per TV Mini LED e di grande formato.

L’azienda ha ricevuto diversi riconoscimenti ai GTB Awards — tra i più prestigiosi a livello internazionale — e una serie di titoli *“Best of CES 2026”* attribuiti dai media di settore. Questi risultati rappresentano un’ulteriore conferma dell’impegno di TCL nello sviluppo di tecnologie di visualizzazione di nuova generazione e di soluzioni intelligenti destinate a migliorare la vita quotidiana.

Tra i prodotti più premiati spicca il televisore TCL X11L con tecnologia SQD-Mini LED, a cui International Data Group (IDG) ha assegnato il *Gold Award per l’Innovative Display Technology. Il nuovo modello, presentato in anteprima al CES, è la prima TV al mondo a integrare questa avanzata tecnologia, capace di offrire una gamma cromatica più ampia, un controllo della luminosità superiore e un design ultrasottile. La certificazione TÜV Rheinland per accuratezza dei colori e stabilità del pannello ne conferma la qualità e l’affidabilità tecnologica.

L’innovazione TCL si espande anche al settore mobile con due prodotti protagonisti. Il NXTPAPER 70 Pro ha ottenuto l’Eye-Care Display Technology Gold Award da IDG grazie all’adozione della tecnologia NXTPAPER 4.0, che riduce riflessi e bagliori in ambienti molto illuminati. Questo sistema combina soluzioni hardware e software intelligenti garantendo comfort visivo anche in condizioni di forte luce naturale. Il TCL Note A1 NXTPAPER, invece, ha ricevuto lo Smart Interaction Technology Innovation Award per l’esperienza visiva e di scrittura “effetto carta” e per le funzionalità di produttività basate su intelligenza artificiale, tra cui riconoscimento della scrittura, traduzione e riassunti automatici.

Nel segmento wearable, lo smartwatch per bambini TCL MOVETIME MT48 si è aggiudicato il 2026 CES Picks Award di TWICE. Il dispositivo integra connettività 4G, GPS dual-band L1+L5 e funzioni di sicurezza Kid-Safe AI, offrendo ai genitori tranquillità e ai più piccoli maggiore libertà in totale sicurezza.

La vocazione all’innovazione di TCL si riflette anche nella smart home. La serie di condizionatori TCL AHU ha ricevuto il Smart Self-Adaptive Voltage Technology Innovation Award, grazie a una tecnologia che semplifica installazione e manutenzione, migliorando l’efficienza d’uso domestico.

Con un portafoglio di prodotti sempre più ampio e apprezzato a livello globale, TCL continua a fissare nuovi standard di innovazione tecnologica. L’azienda ribadisce così il suo impegno nel creare soluzioni che rendano la vita quotidiana più intelligente, immersiva e connessa.