Teo Bok, talento classe 2003 in gara a X Factor 2026 nella squadra di Francesco Gabbani, pubblica il singolo Believe Me, uscito il 20 novembre 2026 nelle radio italiane e su ogni piattaforma digitale.

Il brano è un pezzo pop urban dal respiro internazionale, intenso e travolgente, in cui emergono la vulnerabilità dell'artista e una determinazione che non cede. Teo lo considera una lettera d'amore dedicata alla musica, una passione nata durante l'infanzia e rimasta viva fino a oggi, alimentata giorno dopo giorno.

Il testo porta la firma dello stesso Teo insieme ad Andres Recio, mentre la melodia è opera di Olmo Zucca, che ha prodotto il lavoro assieme a Luca Pretolesi. Le due etichette coinvolte sono Atlantic Records Italy e Warner Music Italy.

Sul piano narrativo la canzone racconta un viaggio sia geografico sia interiore. Si parla di inseguire un sogno attraversando il mondo, di restare anche quando nessuno sembra ascoltare, di andare oltre le apparenze per far emergere la verità più fragile. Il messaggio è che il dolore può trasformarsi in energia per rialzarsi, raccontando sacrifici, spostamenti e fiducia nel domani.

Nato nel 2003 in Italia, figlio di una mamma italiana e di un papà tedesco, Teo è cresciuto immerso in più lingue e culture. Questa doppia identità ha acceso in lui una spiccata curiosità verso gli altri e il bisogno di comunicare, e la musica è diventata il punto d'incontro in cui convivono tutte le sue sfaccettature.

Il suo cammino sul palco comincia a nove anni e, crescendo, il percorso personale e quello artistico procedono insieme. A sedici anni si trasferisce a Miami per dare forma alle proprie aspirazioni musicali. Lontano da casa scopre quanto valgano la lingua madre e la tradizione della canzone italiana, legame che si rafforza proprio grazie a quell'esperienza americana.

Appassionato di mare, motori a due ruote e sport da tavola come surf, snowboard e skateboard, Teo considera la musica uno spazio di fragilità e libertà. Il suo obiettivo è scrivere brani capaci di accompagnare chi ascolta nei momenti difficili o nei ricordi felici, offrendo un luogo in cui riconoscersi e sentirsi meno soli.

Per il cantante, approdare a X Factor Italia significa tornare a casa e presentare al pubblico della sua terra il percorso fatto finora, portando sul palco determinazione, fragilità e una passione autentica per la musica.

I Live Show di X Factor 2026, produzione Sky Original realizzata da Fremantle, vanno in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e sono disponibili in streaming su NOW, sempre on demand e su Sky Go. Il martedì la trasmissione è visibile in chiaro su TV8, mentre il mercoledì va in onda su Cielo, anch'esso in chiaro.

Anche gli inediti degli altri sette artisti in gara sono accessibili su tutte le piattaforme digitali, con i brani distribuiti dalle etichette Atlantic Records e Warner Records.