Da oggi i Rammstein mettono a disposizione dei fan il disco live integrale Live in Mexico City, la registrazione completa della serie di tre concerti tenuti dalla band al Foro Sol. L'album è reperibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici.

Il lancio discografico segue il successo internazionale del film-concerto omonimo, approdato nelle sale in più di 45 Paesi con oltre 1.400 cinema coinvolti. Le proiezioni hanno raggiunto mercati molto diversi tra loro, dagli Stati Uniti all'Europa, fino a Lettonia, Costa Rica, Giappone e Australia.

Nel 2022 la band è tornata in Nord America con la produzione da stadio più ambiziosa della sua carriera. Sette Boeing 747 e più di 200 persone dello staff hanno trasportato oltreoceano uno spettacolo costruito su pirotecnica e teatro, portato in scena in dodici appuntamenti all'aperto.

Il viaggio è partito il 21 agosto da Montréal e ha attraversato sette stadi statunitensi. Il percorso si è concluso al Foro Sol di Città del Messico, impianto da 65.000 spettatori, con tre serate fissate per il 1°, 2 e 4 ottobre.

Il disco e il film documentano quella serie di concerti, seguiti da quasi 200.000 spettatori nella capitale messicana, e l'intero tour mondiale negli stadi tra il 2019 e il 2024, che ha riempito campi da calcio in ogni continente tra fan e fiamme.

Le riprese in 4K portano la firma di Paul Dugdale, regista pluripremiato che ha già lavorato con The Rolling Stones, Taylor Swift, Elton John e Adele. Il film-concerto mantiene la durata di un lungometraggio e trasferisce sul grande schermo l'energia del live.

La scaletta ripercorre l'intera carriera del gruppo, con versioni di grande respiro pensate per i palcoscenici più grandi. Tra i brani figurano Armee der Tristen, Deutschland, Du Riechst So Gut, Sonne e Du Hast, oltre alla rara esecuzione di Te Quiero Puta! e a molti altri pezzi.

L'album è proposto in versione 2CD e Blu-ray, mentre il film-concerto arriva anche in formato home video. Sono disponibili diversi supporti audio e video, comprese le edizioni fisiche, con un elenco completo consultabile online.