Camilla esce oggi in radio e in digitale con Solo noi, ballad pop intensa e introspettiva sul coraggio di scegliere la propria strada e di rischiare.

Camilla torna sulla scena con "Solo noi", una ballad pop introspettiva disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano porta la firma di Riccardo Schiara e J4rk, mentre la produzione è affidata a Giordano Colombo. La giovane artista gareggia nella squadra guidata da Paola Iezzi nella nuova edizione del talent show.

Il singolo affronta il tema dell'identità e delle scelte personali, con un testo delicato e ricco di immagini. Il racconto ruota attorno al bisogno di smettere di fuggire e di non lasciarsi plasmare dalle attese altrui. Al centro c'è un invito a fermarsi e guardarsi dentro, ricordando che il domani resta aperto a ogni possibilità.

Un equilibrio costruito su un filo diventa la metafora della vita, fatta di incertezze, rischi e occasioni inattese. Il messaggio della canzone è chiaro: trovare sé stessi significa anche accettare la possibilità di cadere.

Camilla è il nome d'arte di Camilla Letizia Guerini, originaria di un piccolo centro in provincia di Brescia. Per anni ha conciliato lo studio e il lavoro, vivendo la musica come un rifugio intimo, quasi segreto. Convinta a lungo che non fosse possibile costruirci una vita, ha cercato di tenere a freno un bisogno di espressione sempre più forte. Col tempo quel desiderio di raccontarsi è diventato impossibile da ignorare, e oggi la musica passa dall'essere un rifugio privato a qualcosa da condividere con il pubblico.

Il percorso in gara prosegue con i Live Show di X Factor 2026, produzione Sky Original realizzata da Fremantle. Gli appuntamenti vanno in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, dove restano disponibili on demand e visibili anche su Sky Go. In chiaro, il programma è trasmesso ogni martedì su TV8 e ogni mercoledì su Cielo.

Intanto sono disponibili su tutte le piattaforme digitali anche gli inediti dei sette artisti in gara, pubblicati dalle etichette Atlantic Records e Warner Records.