Da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali è disponibile Pericolosa, il nuovo singolo dei Mad-Dog, band in gara a X Factor 2026 nella squadra guidata da Paola Iezzi. Il brano è pubblicato da Warner Records Italy, etichetta di Warner Music Italy.

Con un approccio provocatorio e irriverente, il gruppo mette sotto esame i modelli proposti dalla società, la spinta verso l'affermazione personale e la ricerca costante di consenso. Il racconto è quello di una generazione che preferisce seguire regole proprie e il proprio istinto, senza piegarsi a schemi precostituiti.

Il testo ruota attorno a un legame viscerale e contraddittorio, in cui attrazione e conflitto si alternano di continuo. Tensioni, provocazioni e desiderio costituiscono l'ossatura di una storia sentimentale raccontata in modo diretto e privo di filtri. La scrittura mescola ironia e provocazione, passando da uno sguardo disincantato sulle ambizioni individuali a un racconto più intimo.

La canzone è firmata dalla band insieme ad Andrea Bonomo e Diego Caterbetti, noto come Naska, mentre la musica è opera degli stessi autori con Giordano Colombo, che ha anche curato la produzione. Il pezzo mette in scena il contrasto tra il rifiuto di appartenere a un qualsiasi schema e la forza di un'attrazione pericolosa, difficile da ignorare.

I Mad-Dog si sono formati a Sassari nel 2023 come cover band pop-punk. Dopo alcuni cambi di formazione il progetto ha cambiato rotta, avvicinandosi all'indie rock e al garage rock. Questo passaggio ha aperto una fase creativa basata su brani originali e sulla ricerca di un'identità musicale propria. Alla fine del 2025 è arrivato il primo album, Shame On Youth, con nove tracce in italiano e in inglese, che segna il passaggio dalle cover alla scrittura.

X Factor 2026 va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, con i Live Show disponibili in streaming su NOW, sempre on demand anche su Sky Go. Lo show, prodotto da Fremantle per Sky Original, è visibile in chiaro il martedì su TV8 e il mercoledì su Cielo. Le canzoni inedite dei sette protagonisti in gara sono già online su tutte le piattaforme digitali, per le etichette Atlantic Records e Warner Records.