La band Le Distanze ha pubblicato il singolo inedito Missione di soccorso, disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano è firmato dal gruppo che partecipa a X Factor 2026 nella squadra guidata da Irama, e viene distribuito da Warner Records Italy, parte di Warner Music Italy.

Il pezzo affronta un disagio che in molti conoscono ma pochi riescono ad ammettere, cioè la sensazione di non appartenere a una metropoli fredda e alienante. Le metropolitane diventano spazi in cui nessuno cerca più lo sguardo altrui e le parole non trovano più ascolto. La canzone nasce da un dialogo interiore e dal confronto con un'altra persona, in un momento in cui stanchezza e paure hanno preso il sopravvento, e la domanda di fondo è dove si possa ancora abitare in un contesto simile.

La forma scelta è quella della supplica. Strofa dopo strofa il tono cambia e il testo si trasforma in una richiesta d'aiuto e in un bisogno di salvezza emotiva, con l'invocazione a essere guariti dalla paura e portati lontano. Andarsene, in questo caso, diventa anche un modo per ritrovarsi, perché solo lasciando un ambiente che soffoca è possibile tornare autentici.

Le parole e la musica portano la firma di Le Distanze insieme a Gianmarco Manilardi e OMÄR, mentre la produzione è affidata a Dani Galenda e Berry. Il risultato è un grido diretto e privo di filtri che dà voce a una solitudine condivisa da molti e mette al centro la voce e la personalità della band.

I Live Show di X Factor 2026, programma Sky Original prodotto da Fremantle, vanno in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno. Le puntate sono visibili anche in streaming su NOW, dove restano disponibili on demand, e su Sky Go. Il programma viene trasmesso in chiaro ogni martedì su TV8 e ogni mercoledì su Cielo.

Anche gli altri sei concorrenti in gara propongono un proprio inedito, disponibile sulle piattaforme digitali per le etichette Atlantic Records e Warner Records.

Le Distanze si sono formate nel 2020 e, pur nel pieno della pandemia, hanno cominciato subito a partecipare a concorsi musicali. Nel 2021 è arrivata la vittoria nella sezione Trend della 34ª edizione di Sanremo Rock, insieme al premio radiofonico, e il secondo posto al Gran Galà di San Marino. Nel 2022 sono stati ospiti delle finali regionali estive di Sanremo Rock&Trend e hanno tenuto a Marsciano il loro primo appuntamento senza biglietto e aperto a tutti, dove si era esibita Elisa Toffoli la giornata prima.

Nel 2023 il gruppo viene scelto dal Firenze Rocks per aprire il concerto dei The Who, con artisti come Tom Morello e Lucio Corsi nello stesso programma. Nello stesso anno esce il primo singolo ufficiale sulle piattaforme digitali, It's Life, che anticipa l'album Qui è come un film. Nel 2024 la band sale sul palco del Deejay On Stage e apre i concerti di Clara e Alessandra Amoroso. Nel 2025 arriva la vittoria al festival Fatti Sentire, trasmesso su Rai 2.