Gli Stereophonics annunciano Tune!, una raccolta intitolata Ultimate Collection 96-26 che sarà disponibile dal 20 novembre 2026. Il progetto ripercorre trent'anni di canzoni scelte tra le più importanti della band e si propone come porta d'ingresso per chi non conosce ancora il gruppo.

Il gruppo non si limita a rievocare i successi degli anni Novanta. Attivo da quattro decenni, ha sempre sperimentato nuove soluzioni sonore e ha costruito la propria reputazione su testi profondi e sinceri, capaci di attirare un pubblico molto variegato. Chi segue gli Stereophonics si riconosce nelle storie di Kelly Jones, legate all'esperienza umana, e porta quelle canzoni con sé nei concerti negli stadi e nelle arene di tutto il mondo.

Nel presentare il progetto, il frontman ha spiegato le ragioni che lo hanno guidato: "Volevo realizzare una raccolta aggiornata e che all'interno fossero presenti le canzoni più importanti. Facilmente raggiungibile sulle piattaforme di streaming, che permettesse alle persone di essere introdotte nel mondo musicale degli Stereophonics. Facile da trovare non solo per i fan di lunga data ma anche per i nuovi. Rimango senza parole quando ventenni e adolescenti di ogni provenienza mi fermano per strada raccontandomi come hanno scoperto la band e cosa significano per loro queste canzoni. Allo stesso modo, rimango senza parole quando qualcuno mi dice di aver visto la band più di trenta volte. Questo album è per loro. Una canzone dopo l'altra! Non è stato realizzato per il marketing o per le classifiche. È per gli amanti della musica ed è nato con l'idea di permettere alle persone di dare uno sguardo al catalogo di canzoni su cui abbiamo lavorato duramente per decenni. Personalmente ho scoperto molte delle mie band preferite proprio attraverso le raccolte. C'è tantissima musica da scoprire. Questo è solo un assaggio. La scrittura delle canzoni è una cosa importante per le persone. Offre speranza sapere che qualcun altro ha vissuto un'esperienza bella, spaventosa o incerta nella vita e fa sentire meno soli. Per me, come autore, si è sempre trattato di andare avanti e resistere alla prova del tempo. Essere onesti, vulnerabili e dire la verità. Auguro il meglio ai nostri fan e spero possano apprezzare anche i vinili da collezione, sono splendidi."

Il successo del gruppo prosegue senza sosta. Nel 2025 il nono album della sua carriera ha raggiunto il primo posto della classifica britannica. In trent'anni la band ha venduto oltre 10 milioni di album e altrettanti singoli nel mondo, e continua a richiamare nuovi fan ogni anno, tra i più giovani e tra chi la scopre per la prima volta.

Anche la stampa internazionale ha accolto il progetto con parole d'elogio. Il Times ha ricordato come il gruppo riuscisse a conquistare uno stadio già agli inizi del nuovo millennio, mentre Vox ha messo in luce la voce di Jones, al punto che il suo sound potrebbe diventare noto come "That Voice". Per NME, il cantante ha il coraggio di raccontare storie, e la rivista Q ha scritto che il gruppo non è mai suonato così cupo, misterioso e seducente. Clash ha apprezzato la carica di ottimismo del disco, una speranza preziosa in tempi difficili, mentre Entertainment Focus considera Jones uno dei più grandi autori di canzoni di sempre. Infine The Telegraph segnala ritornelli capaci di restare impressi fin dal primo ascolto.

Il disco uscirà in diverse versioni. Sono previsti un triplo LP in vinile nero da 180 grammi, un triplo LP in vinile colorato Marble Coloured da 180 grammi in edizione limitata, un doppio CD in digipack e il formato digitale. Ogni edizione fisica contiene una delle cinque stampe artistiche esclusive con i testi, e ogni copia riceve una stampa differente, così che ciascun esemplare diventi un pezzo unico da collezione. Il vinile colorato è disponibile in esclusiva D2C e i preordini sono già aperti.

La scaletta comprende trenta brani suddivisi in sei lati. Il lato A include Dakota, I Wanna Get Lost With You, Have A Nice Day, Maybe Tomorrow e There's Always Gonna Be Something. Il lato B propone C'est La Vie, White Lies, Fly Like An Eagle, The Bartender And The Thief e Mr Writer. Il lato C prosegue con A Thousand Trees, Local Boy In The Photograph, Just Looking, Graffiti On The Train e Indian Summer. Il lato D ospita Vegas Two Times, It Means Nothing, Song For The Summer, Handbags And Gladrags e Geronimo. Il lato E raccoglie All In One Night, Seems Like You Don't Know Me, Hurry Up And Wait, Pick A Part That's New e Step On My Old Size Nines. Il lato F chiude con Superman, You're My Star, Do Ya Feel My Love?, Traffic e Mr And Mrs Smith.