Giacomo Calò, concorrente di X Factor 2026, porta in radio e sulle piattaforme digitali il singolo inedito "A un passo da". Il brano è uscito oggi ed è pubblicato con Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. Il cantante fa parte della squadra guidata da Francesco Gabbani nel talent show di Sky, e questo inedito rappresenta una nuova tappa del suo percorso.

Il testo e la musica sono firmati da Giuliano Sangiorgi. Il pezzo racconta l'equilibrio precario di chi avverte il vuoto sotto i piedi senza riuscire né a cadere né a fare marcia indietro. Si tratta di una ballata contemporanea dal taglio drammatico e molto intimista, che trasforma in canzone proprio quella sensazione di vertigine.

Nella prima parte il cantato procede in modo sommesso e sospeso, tra il timore di precipitare e il peso di abitudini che si cerca di aver già lasciato alle spalle. Col passare dei secondi la tensione cresce: emergono i dubbi e la percezione di essere rimasti soli, esposti a tutto. Il finale rappresenta il momento più intenso, con una voce che si apre, diventa viscerale e graffiante, mentre rabbia e nostalgia per un amore difficile si trasformano in un'invocazione: restare vicini, anche quando stare insieme non è possibile.

Il risultato è un pop introspettivo con sfumature alt-pop, costruito su un racconto personale e su un crescendo vocale travolgente. Protagoniste assolute sono la voce e la delicatezza interpretativa di Calò, capaci di lasciare un segno duraturo dopo il primo ascolto.

Il giovane cantante è impegnato nei Live Show di X Factor 2026, lo show Sky Original realizzato da Fremantle. Gli appuntamenti vanno in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e sono disponibili in streaming su NOW, anche in modalità on demand e su Sky Go. Il programma è visibile anche in chiaro, ogni martedì su TV8 e ogni mercoledì su Cielo. Nel frattempo, gli inediti dei sette artisti in gara sono disponibili su tutte le piattaforme digitali, per le etichette Atlantic Records e Warner Records.

Giacomo Calò ha 23 anni ed è nato l'11 settembre a Copertino, in provincia di Lecce, ma è cresciuto a Nardò, dove ha studiato, giocato e trascorso gran parte della propria vita. Diplomato in un istituto tecnico commerciale, oggi investe la maggior parte delle energie nella musica. Canta, scrive brani e costruisce il proprio percorso artistico, pur facendo fatica a definirlo un lavoro, perché la passione per la musica rende difficile distinguere ciò che fa da ciò che è. Tra le sue confessioni c'è anche la fatica, con un sudore abbondante, probabilmente più del necessario per cantare.

Fuori dalla musica il cantante coltiva una forte passione per il calcio, che gioca volentieri pur ammettendo con autoironia di non essere un talento, e segue lo sport in generale. Si presenta come un ragazzo semplice, capace di non prendersi troppo sul serio, e quando gli si chiede dei suoi difetti preferisce lasciare qualche dubbio: "sicuramente ne ho qualcuno".