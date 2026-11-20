Patrizia Napolano, concorrente di X Factor 2026 nella squadra di Irama, lancia il suo nuovo inedito. Da oggi il brano Riman è disponibile alla radio e sui principali servizi di streaming, con una canzone che alterna l'italiano al dialetto napoletano.

Il brano racconta il momento in cui un legame si incrina e la voce di un'altra persona smette di essere un riferimento. Nel silenzio che ne deriva, però, Patrizia trova una leggerezza inattesa: la consapevolezza, lucida e allo stesso tempo dolce, che la fase precedente è conclusa e che non è possibile tornare indietro.

Il pezzo appartiene al filone pop urban e si distingue per un'interpretazione sincera e intensa. L'artista passa con naturalezza dall'italiano al napoletano, e il connubio tra le due lingue rende le emozioni ancora più autentiche.

Musica e testo portano le firme di Antonio Mazzariello, Sofia Marsella, Enrico Esposito e Lorenzo Biscione, affiancati dai VOGA, mentre Glosie ha collaborato alla stesura del testo. La produzione è affidata a Dani Galenda e ai VOGA.

Il messaggio di fondo è una promessa rivolta a sé stessi: le difficoltà si dissolvono e, se la svolta non arriva oggi, potrà arrivare domani. Il brano parla dell'orgoglio di chi può dire di aver dato tutto, della determinazione nel difendere la propria identità senza farsi plasmare da altri e del coraggio di non cedere ai pensieri, vivendo con serenità la serata che si ha davanti. Un brano che celebra la resistenza interiore e la fiducia nel futuro, mettendo al centro la voce e il carattere di Patrizia Napolano.

Con i suoi 21 anni, Patrizia frequenta il corso di laurea in Scienze Motorie. Da piccola ha frequentato corsi di danza, poi si è avvicinata al taekwondo, disciplina che per parecchi anni l'ha accompagnata. In quel periodo immaginava persino una carriera nell'esercito, attratta dal rigore e dalla forza che quel mondo rappresentava ai suoi occhi.

A 14 anni arriva il cambio di rotta. Grazie a un'amica appassionata come lei, scopre il canto e si iscrive a una scuola di musica. Da quel momento la voce diventa sempre più presente nella sua vita, fino a trasformarsi nella passione più grande e nel canale principale per esprimere ciò che prova.

Oggi Patrizia non ha abbandonato lo sport. Accanto agli studi si è avvicinata al pugilato, che le permette di ritrovare equilibrio attraverso allenamento e disciplina. Il canto, tuttavia, resta il modo più sincero con cui racconta sé stessa.

Il percorso di X Factor 2026 prosegue con i Live Show, produzione Sky Original realizzata da Fremantle, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Le puntate restano disponibili on demand e sono visibili anche su Sky Go, mentre il martedì il programma passa in chiaro su TV8 e il mercoledì su Cielo.

Gli inediti di tutti e sette gli artisti in gara, distribuiti dalle etichette Atlantic Records e Warner Records, si possono ascoltare sulle piattaforme digitali.