Da oggi, venerdì 20 novembre, è online IT'S ENNY P, il nuovo EP della rapper italo-colombiana Enny P, che arriva su ogni piattaforma di streaming e download grazie a Warner Records Italy, parte di Warner Music Italy.

Il progetto si apre con tre ospiti di peso: Artie 5ive, Guè e Yung Pips. Il trailer diffuso sui social nei giorni precedenti aveva già svelato queste collaborazioni, scelte perché in sintonia con il suono del disco e perché ciascun artista ha avuto un ruolo importante nella carriera della giovane rapper.

Più che una definizione definitiva, il lavoro restituisce uno stato d'animo: spensieratezza, libertà, un pizzico di irriverenza e la voglia di vivere la giovinezza senza prendersi troppo sul serio. Il cuore estetico è la cultura ratchet, termine che Enny P ha deciso di riprendere ribaltandone il significato negativo e trasformandolo in un simbolo di indipendenza e autodeterminazione.

Sul piano sonoro l'EP guarda agli anni Dieci, il decennio che la rapper ha attraversato da bambina e che ha contribuito a formare il suo immaginario musicale. In alcune tracce tornano le atmosfere del rap americano di quegli anni, con riferimenti all'universo Young Money, Nicki Minaj e Drake, reinterpretati con uno stile personale tra nostalgia e attualità. Il risultato mescola sonorità di strada e suggestioni più sfarzose, senza cercare l'introspezione né raccontare la storia personale dell'artista, e privilegia un tono giocoso, provocatorio e spontaneo.

La scaletta conta otto brani: GHETTOBLASTER, FETISH AL MARE, RATCHET O'CLOCK con Artie 5ive, BAMBINA, BEAUTIFUL DAY, BODY con Guè, TRISTE A MILANO e 2010 con Yung Pips.

Il percorso della rapper è iniziato con i singoli Wavy nel 2022, N4F nel 2023 e Demoni & Bitches nel 2024, fino a Diablo con Melons nel 2025, uno dei brani più virali, entrato sia nella classifica Viral sia nella Top 50 di Spotify. Nel marzo 2025 è uscito il primo EP Ratchet City, mentre nel 2026 sono arrivati Money Maker e Mi Piace.

Un passaggio decisivo è stata la partecipazione al brano FREAK!, contenuto in Fastlife 5 di Guè, che ha acceso i riflettori sulla giovane artista. Hanno rafforzato la sua presenza nella scena anche il singolo FAST LANE con LILCR, due tracce nel progetto NO REGULAR MUSIC 2 e una in NO REGULAR MUSIC 2.5 di Sadturs & KIID. Guè non ha esitato a definirla "la miglior rapper donna in Italia oggi".