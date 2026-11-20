I Take That pubblicano oggi Dreamers, il decimo album in studio, e annunciano il Dreamers Tour 2027 con le date italiane di Este, Roma e Lucca.

Dreamers, il decimo album in studio dei Take That, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il nuovo disco della celebre band britannica arriva dopo un periodo ricco di successi che ha visto il gruppo protagonista su più fronti.

Il 2026 è stato un anno intenso per Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen. Il documentario dedicato alla band su Netflix ha conquistato il primo posto nelle classifiche, mentre il tour Circus, portato negli stadi durante l'estate, ha superato i 700.000 spettatori nel Regno Unito e in Irlanda, chiudendo con oltre 736.000 biglietti venduti.

Nell'ultima settimana il trio ha dato spettacolo su più palcoscenici. A Londra ha riempito il celebre London Palladium con brani inediti e grandi classici, poi a Mumbai è salito sul palco dell'Earthshot Prize, il premio legato al principe William. Nel pomeriggio di oggi, invece, i tre incontreranno alcuni fan fortunati nel negozio Universal Music di Camden Market, prima di presentarsi nello studio di Graham Norton per un'esibizione e una chiacchierata.

I brani anticipati in vista dell'uscita hanno ottenuto una risposta molto calorosa dai fan. Tra questi figurano You're a Superstar, Sweet July, Dreamers e Higher, che hanno offerto un primo assaggio del materiale contenuto nel disco.

Per questo progetto la band ha scelto di aprirsi a nuove collaborazioni, lavorando al fianco di amici di lunga data e di artisti appena conosciuti. L'obiettivo è stato valorizzare il marchio del gruppo, fatto di armonie, solida competenza musicale e crescita artistica. Ne è nato un album brillante e vitale, che mescola il pop di successo con influenze disco, house e pop classico.

Il disco si apre con Wonderkids, un pezzo pungente e ironico che guarda al cammino della band, costruito con una perizia che rimanda a classici come Patience e Back For Good. Chiude invece Masterpiece, firmata insieme a Tom Odell, dove il pianoforte, dai toni molto delicati, assume diverse sfumature.

Nel dettaglio, la tracklist comprende dodici brani: Wonderkids, You're A Superstar, Best Heartbreak, Sweet July, Higher, Who Do You Think You Are, Dreamers, Feel My Love, Change of Season, My Love Is Yours, Saint e Masterpiece.

Il trio ha raccontato la genesi del progetto con queste parole: "Quando stavamo realizzando questo album, il nostro decimo come gruppo, non avevamo intenzione di scrivere qualcosa che riflettesse sulla nostra carriera insieme. Tuttavia, in un anno che per noi è già stato così incredibile, ciò che è emerso quando abbiamo iniziato a condividere musica e idee è stato che avevamo preso il meglio di ciò che avevamo imparato come Take That e lo avevamo riversato in queste canzoni. Siamo molto felici e orgogliosi di ciò che abbiamo creato e non vediamo l'ora che tutti possano ascoltarlo."

Il prossimo appuntamento sarà il Dreamers Tour, in programma durante l'estate 2027. Si tratta del tour europeo più ambizioso degli ultimi anni, con 31 concerti in altrettante città di 16 Paesi, tra festival e appuntamenti all'aperto in location suggestive e club storici del continente. Lo spettacolo proporrà brani del nuovo album insieme ai maggiori successi del repertorio, pensato per un pubblico di ogni età.

Il via è fissato per il 3 giugno in Svizzera. Le tappe proseguono poi in Germania, Polonia, Lituania, Estonia, Norvegia, Svezia, Francia, Paesi Bassi, Irlanda del Nord, Irlanda, Lussemburgo, Danimarca, Spagna, Italia e Austria, mentre la conclusione è fissata al 23 luglio, con una data finale in Germania.

Per il pubblico italiano sono previste tre date. Domenica 18 luglio 2027 la band si esibirà a Este, in provincia di Padova, al Castello Carrarese. Lunedì 19 luglio toccherà Roma, sulla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, mentre martedì 20 luglio sarà la volta di Lucca, con il concerto alle Mura di Lucca in viale Carducci.