The Gilded Age 4: il potere cambia volto nella nuova stagione su Sky e NOW

La quarta stagione di The Gilded Age, creata da Julian Fellowes, arriva dal 2 novembre su Sky e NOW. Nuove sfide e lotte di potere nell'alta società di NY.

The Gilded Age torna con la quarta, attesissima stagione dal 2 novembre su Sky e NOW, promettendo nuove emozioni nel celebre period drama firmato da Julian Fellowes, già creatore di Downton Abbey. La serie HBO Original, candidata agli Emmy, continua a esplorare gli intricati giochi di potere e trasformazioni sociali nell'alta società newyorkese di fine Ottocento.

Tra grandi storie d'amore, fortune che si alternano in modo imprevedibile, salotti culturali in fermento e balli lussuosi, la nuova stagione si concentra sui cambiamenti delle regole del potere e sulla tensione tra tradizione e modernità. Il mondo sta cambiando. E con lui, le regole del potere: questa la promessa che accompagna il ritorno della saga, pronta a rimescolare ancora gli equilibri tra i protagonisti.

Bertha Russell, interpretata da Carrie Coon, ha profondamente cambiato la società ma il prezzo da pagare si fa sempre più alto. Ora tutta la famiglia Russell dovrà affrontare le conseguenze delle proprie azioni, mentre Agnes van Rhijn, impersonata da Christine Baranski, vede l'opportunità di riconquistare il ruolo che aveva perso. Nel frattempo Marian (Louisa Jacobson) è pronta a intraprendere un percorso inedito alla ricerca della propria indipendenza, e Peggy (Denée Benton) lotta per ottenere finalmente l'accettazione della futura famiglia acquisita. In questa nuova era, bisogna stare attenti a ciò che si desidera.

Il cast stellare vede il ritorno, oltre alle già citate, di Cynthia Nixon, Morgan Spector, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Audra McDonald e molti altri. Questi talenti internazionali danno vita a una ricostruzione scenografica sempre più raffinata, capace di trasportare lo spettatore nelle suggestioni della Gilded Age americana.

La serie è una coproduzione HBO e Universal Television, con Julian Fellowes alla sceneggiatura e produzione esecutiva. La regia della quarta stagione è di Salli Richardson-Whitfield, mentre Sonja Warfield firma la sceneggiatura insieme a un team di produttori esperti che confermano l'alto livello qualitativo della produzione.

The Gilded Age si prepara così a raccontare un nuovo capitolo, dove il potere si trasforma e nuove generazioni sfidano vecchie tradizioni, con storie avvincenti e una ricostruzione storica impeccabile. Dal 2 novembre, ogni settimana un nuovo episodio accompagnerà gli spettatori fino al 14 dicembre, per un appuntamento imperdibile con la storia e la società intrisa di lusso e rivalità nella New York di fine Ottocento.