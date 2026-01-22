Tinder x EGONLAB alla Paris Fashion Week: una capsule manifesto sull’amore come atto di resistenza

Durante la Paris Fashion Week Men’s Fall Winter 26/27, Tinder e il brand parigino EGONLAB hanno presentato un progetto che supera i confini della moda e dell’arte per abbracciare un messaggio di unità e rinascita. La capsule collection “LOVE WILL NOT TEAR US APART”, svelata al Palais de Tokyo il 21 gennaio 2026, è un manifesto emotivo ed estetico che celebra l’amore come forza collettiva e individuale, capace di contrastare esclusione, violenza e dinamiche di potere.

Pensata come un racconto visivo e simbolico, la capsule si articola in quattro creazioni che rappresentano le fasi di un percorso interiore — dal dolore della frattura alla riconciliazione con sé stessi. Ogni pezzo diventa una dichiarazione identitaria, un invito a riconoscersi e accettarsi.

Le T-shirt ibride segnano l’inizio del cammino: con estetica grunge e spirito non conforme, incarnano il rifiuto delle etichette e la ricerca di un linguaggio personale. Le hoodie proseguono il racconto come rifugio simbolico, “bolla protettiva” che dà spazio all’interiorità. L’anello a forma di cuore diventa emblema di riconciliazione tra corpo e mente, promessa di integrità e di rinascita. Infine, il pezzo couture firmato Maison Février, realizzato con piume vere cucite a mano e un tartan esclusivo, rappresenta la fase conclusiva: l’elevazione, un atto di libertà e rinascita che trasforma la fragilità in forza.

La collaborazione assume anche una forte valenza sociale. Il 30% delle vendite della capsule sarà devoluto all’ONG francese Safe Place, attiva nella lotta contro ogni forma di controllo e violenza, con particolare attenzione alle donne e alle comunità LGBTQIA+. L’organizzazione promuove forum, attività di sensibilizzazione e programmi di supporto per combattere la discriminazione e diffondere la cultura del consenso e dell’equità.

Nel dialogo tra moda e impegno civile, la capsule si inserisce nella collezione “LAZARUS” di EGONLAB, un progetto che esplora il concetto di rinascita creativa e liberazione dalle norme. “LAZARUS” rappresenta la resurrezione dell’individuo contro le forze omologanti del tempo moderno e invita a un risveglio consapevole della propria identità. Ogni capo, in questa visione, diventa un atto di emancipazione, un manifesto da indossare per affermare sé stessi.

Il messaggio centrale della collaborazione tra Tinder ed EGONLAB riecheggia nell’intera collezione: “Quando l’amore è rivendicato e abbracciato, non divide, ma unisce le persone, le protegge, le rafforza e le rinvigorisce.”

“LOVE WILL NOT TEAR US APART” non è soltanto una capsule di moda. È un racconto di rinascita e di appartenenza. Un invito a celebrare l’amore come resistenza e come possibilità autentica di trasformazione.