Connect with us

Hi, what are you looking for?

Moda

Tinder x EGONLAB alla Paris Fashion Week: una capsule manifesto sull’amore come atto di resistenza

Published

Durante la Paris Fashion Week Men’s Fall Winter 26/27, Tinder e il brand parigino EGONLAB hanno presentato un progetto che supera i confini della moda e dell’arte per abbracciare un messaggio di unità e rinascita. La capsule collection “LOVE WILL NOT TEAR US APART”, svelata al Palais de Tokyo il 21 gennaio 2026, è un manifesto emotivo ed estetico che celebra l’amore come forza collettiva e individuale, capace di contrastare esclusione, violenza e dinamiche di potere.

Pensata come un racconto visivo e simbolico, la capsule si articola in quattro creazioni che rappresentano le fasi di un percorso interiore — dal dolore della frattura alla riconciliazione con sé stessi. Ogni pezzo diventa una dichiarazione identitaria, un invito a riconoscersi e accettarsi.

Le T-shirt ibride segnano l’inizio del cammino: con estetica grunge e spirito non conforme, incarnano il rifiuto delle etichette e la ricerca di un linguaggio personale. Le hoodie proseguono il racconto come rifugio simbolico, “bolla protettiva” che dà spazio all’interiorità. L’anello a forma di cuore diventa emblema di riconciliazione tra corpo e mente, promessa di integrità e di rinascita. Infine, il pezzo couture firmato Maison Février, realizzato con piume vere cucite a mano e un tartan esclusivo, rappresenta la fase conclusiva: l’elevazione, un atto di libertà e rinascita che trasforma la fragilità in forza.

La collaborazione assume anche una forte valenza sociale. Il 30% delle vendite della capsule sarà devoluto all’ONG francese Safe Place, attiva nella lotta contro ogni forma di controllo e violenza, con particolare attenzione alle donne e alle comunità LGBTQIA+. L’organizzazione promuove forum, attività di sensibilizzazione e programmi di supporto per combattere la discriminazione e diffondere la cultura del consenso e dell’equità.

Nel dialogo tra moda e impegno civile, la capsule si inserisce nella collezione “LAZARUS” di EGONLAB, un progetto che esplora il concetto di rinascita creativa e liberazione dalle norme. “LAZARUS” rappresenta la resurrezione dell’individuo contro le forze omologanti del tempo moderno e invita a un risveglio consapevole della propria identità. Ogni capo, in questa visione, diventa un atto di emancipazione, un manifesto da indossare per affermare sé stessi.

Il messaggio centrale della collaborazione tra Tinder ed EGONLAB riecheggia nell’intera collezione: “Quando l’amore è rivendicato e abbracciato, non divide, ma unisce le persone, le protegge, le rafforza e le rinvigorisce.”

“LOVE WILL NOT TEAR US APART” non è soltanto una capsule di moda. È un racconto di rinascita e di appartenenza. Un invito a celebrare l’amore come resistenza e come possibilità autentica di trasformazione.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Motori

Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello Stabilimento di Melfi

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Spettacolo

Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale

Motori

XPENG G9 MY26: nuovo record europeo di ricarica a 453 kW

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Tecnologia

Samsung anticipa il futuro: nuova gamma audio e Google Foto sui TV AI per il 2026

Tecnologia

LG svela UltraGear evo: la nuova frontiera dei monitor gaming ad alta risoluzione

Spettacolo

Clementino conquista Napoli: il “Grande Anima Live Tour 2025” si chiude in trionfo

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Tecnologia

Twinkly: la luce che interpreta lo stile e il mood della casa

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Motori

XPENG, il costruttore automobilistico più innovativo al mondo: debutta la P7+ al Motor Show di Bruxelles

Motori

Yamaha protagonista al Motor Bike Expo Verona 2026

Società

Stellantis Philanthropy rinnova il suo impegno globale per l’educazione

Giochi

Pokémon Pocket si espande con “Parata Fantasmagorica”: Mega Gardevoir protagonista

Motori

Armonie Mazda: il suono che trasforma la guida in un’esperienza sensoriale

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Motori

Lepas inaugura a Giacarta il suo primo showroom mondiale e punta all’espansione globale

Moda

Tinder x EGONLAB alla Paris Fashion Week: una capsule manifesto sull’amore come atto di resistenza

Spettacolo

KID YUGI sbarca al cinema, cresce l’attesa per l’album “Anche gli eroi muoiono”

Spettacolo

MasterChef Italia scende in campo: la sfida allo Juventus Stadium tra emozioni e ospiti d’eccezione

Motori

BOTTEGAFUORISERIE illumina Parigi: Alfa Romeo e Maserati insieme a Ultimate Supercar Garage

Spettacolo

BLANCO: il nuovo singolo “Anche a vent’anni si muore”, in uscita il 23 gennaio

Motori

Retromobile 2026: Renault celebra Clio, regina di sei generazioni

Giochi

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 si espande con il nuovo DLC “Pacchetto Selezione Speciale”

Motori

ACI festeggia 120 anni al MAUTO: un viaggio nella storia e nel futuro della mobilità italiana

Tecnologia

HUAWEI FreeClip 2: comfort e stile per una nuova esperienza di ascolto open-ear

Motori

Vredestein Quatrac Pro 2: il nuovo all-season ad alte prestazioni debutta nell’estate 2026

Moda

SZA debutta alla Paris Fashion Week con Vans: artigianato e creatività nel segno di Rachel Goatley

Motori

Un trio leggendario di Alpine A110 protagonista al Salone Rétromobile 2026

Motori

Aprilia e Moto Guzzi svelano a Verona le novità 2026 tra tecnologia, passione e avventura

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Moda

SZA debutta alla Paris Fashion Week con Vans: artigianato e creatività nel segno di Rachel Goatley

Durante la sua prima apparizione ufficiale alla Paris Fashion Week, SZA, nuova direttrice artistica di Vans, ha conquistato l’attenzione del pubblico internazionale dalla prima...

1 giorno ago

Moda

F46 CLARK: la nuova compagna sportiva firmata FREITAG

FREITAG presenta F46 CLARK, una nuova borsa spaziosa pensata per accompagnare ogni attività sportiva con stile e funzionalità. Il marchio svizzero, celebre per la...

3 giorni ago

Moda

New Balance svela il kit Australian Open di Coco Gauff: stile, performance e poesia del movimento a Melbourne

New Balance presenta il nuovo Coco Gauff Australian Open Kit, una collezione che unisce performance tecnica, estetica raffinata ed espressione personale, pensata per accompagnare...

3 giorni ago

Moda

OTW by Vans x Parra: l’iconica Old Skool 36 di Vans viene reinterpretata da Parra

La nuova OTW by Vans x Parra Old Skool 36 segna un punto d’incontro unico tra arte contemporanea e cultura skate. La storica silhouette...

4 giorni ago