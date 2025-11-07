Tineco PURE ONE A90S: l’aspirapolvere smart che rivoluziona la pulizia domestica

Tineco, azienda riconosciuta a livello globale per le sue soluzioni intelligenti dedicate alla cura della casa, presenta il nuovo PURE ONE A90S, il modello di punta che segna un importante passo avanti nel settore delle pulizie smart. Dopo il debutto in anteprima a IFA 2025, la grande fiera internazionale dell’innovazione e della tecnologia tenutasi a Berlino, il dispositivo è finalmente disponibile sul mercato italiano, puntando a ridefinire gli standard della pulizia domestica.

PURE ONE A90S unisce potenza, tecnologia e design in un unico prodotto creato per offrire un’esperienza di pulizia efficiente e personalizzata. La nuova 3DSense Master Brush rappresenta una delle principali innovazioni: questa spazzola intelligente è in grado di riconoscere automaticamente il tipo di pavimento, individuare anche la polvere più sottile e regolare la potenza di aspirazione in base al livello di sporco rilevato. Inoltre, il sistema di illuminazione integrato consente di rilevare la polvere invisibile, garantendo risultati impeccabili anche negli angoli più difficili.

Al cuore del PURE ONE A90S si trova un motore da 270AW, il più potente mai realizzato nella gamma Tineco, che assicura prestazioni elevate e una pulizia profonda su ogni superficie. L’autonomia raggiunge fino a 105 minuti di utilizzo continuo, permettendo di coprire grandi spazi in un’unica sessione senza interruzioni.

Il design ergonomico è stato concepito per semplificare il quotidiano: il tubo pieghevole a 180° e la spazzola snodabile consentono di raggiungere agevolmente le aree sotto i mobili o in punti di difficile accesso, senza affaticare l’utente.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla componentistica visiva e intelligente. Il display 3D luminoso mostra indicatori dinamici del livello di sporco e uno schermo LED consente di monitorare lo stato dell’apparecchio in tempo reale. Queste funzioni favoriscono un uso più intuitivo e un controllo costante del dispositivo.

Tra le ulteriori innovazioni spiccano il sistema SmartLift, che gestisce in maniera efficiente i detriti di maggiori dimensioni, e la spazzola ZeroTangle, progettata per impedire l’aggrovigliamento di capelli e peli durante la pulizia. Queste caratteristiche rispondono alle esigenze di chi desidera una manutenzione semplice e senza complicazioni.

Con il PURE ONE A90S, Tineco consolida la propria posizione di leader nelle soluzioni intelligenti per la cura della casa, ribadendo il proprio impegno nell’innovazione e nella qualità. L’azienda punta a offrire ai consumatori non solo potenza e autonomia, ma anche comfort d’uso e tecnologie pensate per facilitare le attività quotidiane.