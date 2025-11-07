Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Tineco PURE ONE A90S: l’aspirapolvere smart che rivoluziona la pulizia domestica

Published

Tineco, azienda riconosciuta a livello globale per le sue soluzioni intelligenti dedicate alla cura della casa, presenta il nuovo PURE ONE A90S, il modello di punta che segna un importante passo avanti nel settore delle pulizie smart. Dopo il debutto in anteprima a IFA 2025, la grande fiera internazionale dell’innovazione e della tecnologia tenutasi a Berlino, il dispositivo è finalmente disponibile sul mercato italiano, puntando a ridefinire gli standard della pulizia domestica.

PURE ONE A90S unisce potenza, tecnologia e design in un unico prodotto creato per offrire un’esperienza di pulizia efficiente e personalizzata. La nuova 3DSense Master Brush rappresenta una delle principali innovazioni: questa spazzola intelligente è in grado di riconoscere automaticamente il tipo di pavimento, individuare anche la polvere più sottile e regolare la potenza di aspirazione in base al livello di sporco rilevato. Inoltre, il sistema di illuminazione integrato consente di rilevare la polvere invisibile, garantendo risultati impeccabili anche negli angoli più difficili.

Al cuore del PURE ONE A90S si trova un motore da 270AW, il più potente mai realizzato nella gamma Tineco, che assicura prestazioni elevate e una pulizia profonda su ogni superficie. L’autonomia raggiunge fino a 105 minuti di utilizzo continuo, permettendo di coprire grandi spazi in un’unica sessione senza interruzioni.

Il design ergonomico è stato concepito per semplificare il quotidiano: il tubo pieghevole a 180° e la spazzola snodabile consentono di raggiungere agevolmente le aree sotto i mobili o in punti di difficile accesso, senza affaticare l’utente.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla componentistica visiva e intelligente. Il display 3D luminoso mostra indicatori dinamici del livello di sporco e uno schermo LED consente di monitorare lo stato dell’apparecchio in tempo reale. Queste funzioni favoriscono un uso più intuitivo e un controllo costante del dispositivo.

Tra le ulteriori innovazioni spiccano il sistema SmartLift, che gestisce in maniera efficiente i detriti di maggiori dimensioni, e la spazzola ZeroTangle, progettata per impedire l’aggrovigliamento di capelli e peli durante la pulizia. Queste caratteristiche rispondono alle esigenze di chi desidera una manutenzione semplice e senza complicazioni.

Con il PURE ONE A90S, Tineco consolida la propria posizione di leader nelle soluzioni intelligenti per la cura della casa, ribadendo il proprio impegno nell’innovazione e nella qualità. L’azienda punta a offrire ai consumatori non solo potenza e autonomia, ma anche comfort d’uso e tecnologie pensate per facilitare le attività quotidiane.

 

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Motori

Dacia Bigster Mild Hybrid G-140: fino a 1.450 km di autonomia 

Tecnologia

Hyundai trionfa ai Red Dot Awards 2025 con nove riconoscimenti e il titolo “Best of the Best”

Spettacolo

“Squallor” di Fabri Fibra compie dieci anni: edizione speciale in vinile e CD per celebrare un disco di culto

Motori

EICMA 2025: LETBE torna con la nuova gamma “Mechanical Pets” e rivoluziona il concetto di motocicletta

Spettacolo

Santoianni pubblica “REEL”: il disincanto di una generazione che osserva il crollo

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Tecnologia

LG trionfa ai CES 2026 Innovation Awards con due prestigiosi Best of Innovation

Spettacolo

KATY PERRY pubblica il nuovo singolo “bandaids”

Motori

Honda Auto Italia lancia i Black Days 2025: offerte esclusive e focus sulla mobilità elettrificata

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Motori

Roberta Zerbi è il nuovo CEO di Lancia

Giochi

The House of the Dead 2: Remake è disponibile per Nintendo Switch con l’Infect’Edition

Spettacolo

“Buona Vita”: soap conquista Sanremo Giovani 2025 con un inno alla libertà dei sentimenti

Spettacolo

Piero Pelù porta “Rumore Dentro” al cinema: un viaggio nell’anima del rock italiano

Motori

Moto Guzzi V85 2026: la nuova generazione della “Classic Enduro” che rinnova lo spirito dell’avventura

Tecnologia

Tineco PURE ONE A90S: l’aspirapolvere smart che rivoluziona la pulizia domestica

Motori

Alpine A290 illumina Leicester Square all’anteprima di “Running Man”

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Spettacolo

Rosalía racconta del nuovo album Lux, della collaborazione con Björk e con la London Symphony Orchestra

Giochi

Leggende Pokémon Z-A: Megadimensione porta i giocatori nelle misteriose Luminopoli dimensionali
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

Hyundai trionfa ai Red Dot Awards 2025 con nove riconoscimenti e il titolo “Best of the Best”

Hyundai ha conquistato ben nove premi nell’edizione 2025 dei Red Dot Award: Brands & Communication Design, tra cui il prestigioso riconoscimento “Best of the...

6 ore ago

Tecnologia

LG trionfa ai CES 2026 Innovation Awards con due prestigiosi Best of Innovation

LG Electronics conferma la propria leadership nel settore tecnologico ottenendo numerosi riconoscimenti ai CES® 2026 Innovation Awards, tra cui due ambitissimi Best of Innovation...

10 ore ago

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Le Nitto ATP Finals 2025 si preparano a tornare a Torino dall’8 al 16 novembre e, insieme ai più grandi campioni del tennis internazionale,...

12 ore ago

Tecnologia

XPENG ridefinisce l’intelligenza artificiale con l’AI Fisica e lancia il futuro della mobilità

Durante l’evento XPENG AI Day 2025, tenutosi a Guangzhou, la casa automobilistica cinese ha annunciato una trasformazione profonda del proprio posizionamento globale, elevandosi al...

13 ore ago