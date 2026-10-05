Tony Boy annuncia CURA: il nuovo album solo in vinile fuori dal 6 novembre

Tony Boy porta una ventata di novità nella scena urban italiana annunciando l'uscita di "CURA", il suo nuovo album, disponibile dal 6 novembre esclusivamente in vinile.

La scelta di lanciare il disco solo su supporto fisico rappresenta una vera rivoluzione rispetto alle abitudini attuali di ascolto musicale. L'artista, dopo il successo di "TRAUMA", decide di allontanarsi dalla velocità e dall'immediatezza dello streaming, invitando i fan a fermarsi e dedicare tempo all'esperienza dell'ascolto.

"Ci sono dischi che arrivano e chiedono di essere ascoltati. 'CURA' chiede, prima di tutto, di fermarsi." Con queste parole viene presentato il progetto che vuole ridare valore al tempo, sia quello necessario per ascoltare un album per intero sia quello utile per crescere e cambiare.

Il vinile, con la sua natura tangibile e rituale, costringe ad abbandonare la frenesia della playlist per immergersi in una narrazione che ha un inizio e una fine. Ogni traccia di "CURA" si inserisce in un percorso che accompagna l'ascoltatore dentro le fragilità, la ricerca di equilibrio e la possibilità di guardarsi da una prospettiva nuova.

Tony Boy, nome d'arte di Antonio Hueber, nato nel 1999 a Padova, è diventato una delle voci più rappresentative della generazione urban italiana, grazie al suo stile introspettivo e riconoscibile. Dopo aver conquistato un doppio platino con "Umile" e un platino con "Nostalgia (export)", nel 2025 arriva "UFORIA" (certificato oro) e nel 2026 pubblica "TRAUMA", disco d'oro che debutta al primo posto delle classifiche Top Album e Formati Fisici FIMI/NIQ, superando i 15 milioni di streaming in una sola settimana.

Con "CURA", Tony Boy compie una scelta coraggiosa: abbandona le logiche dello streaming e offre ai propri ascoltatori un'esperienza più intensa, vera e coinvolgente, dove la musica torna a essere un momento di riflessione, intimità e presenza.