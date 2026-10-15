Topo Gigio entra nel roster Kids di Sony Music Italy: nuova era per l'icona pop

Sony Music Italy annuncia con entusiasmo l'ingresso di Topo Gigio nel suo roster Kids, segnando un nuovo capitolo per la celebre icona pop che da oltre sessant'anni conquista generazioni in tutto il mondo. La collaborazione prevede la pubblicazione di musica inedita sia in formato digitale che fisico, distribuita su scala internazionale, unendo l'esperienza di Sony Music Italy al team che custodisce l'eredità artistica di Topo Gigio.



Sony Music Italy è orgogliosa di annunciare la firma di Topo Gigio, che entra a far parte del roster KIDS. L'accordo vede anche la piena approvazione del Presidente e CEO, Andrea Rosi, e dell'intero staff, lieti di accogliere un personaggio dal fascino universale, riconosciuto come vera pop-icon capace di parlare a pubblici di ogni età grazie a valori come gentilezza e affetto.



Il leggendario personaggio creato da Maria Perego nel 1959 ha dimostrato una capacità unica di reinventarsi e di attraversare le epoche, mantenendo viva la sua influenza culturale. Dal debutto nella trasmissione Alta Fedeltà su RAI, con la voce di Domenico Modugno, Topo Gigio è diventato ben presto una star internazionale, ospite fisso del celebre Ed Sullivan Show, dove ha registrato un record con 94 apparizioni e conquistato milioni di spettatori americani.



L'impatto di Topo Gigio non si è fermato qui: il pupazzo più amato della televisione ha calcato i palcoscenici di ben 53 paesi in tutto il mondo e, in America Latina, è stato protagonista per oltre dieci anni al fianco di Raul Astor. Ha inoltre collaborato con icone della musica e del cinema come Roger Moore, Michael Jackson, Joan Rivers e Keith Emerson, e la sua presenza è stata celebrata in film e serie di successo internazionale.



Sul fronte sociale e umanitario, Topo Gigio si è distinto come testimonial per campagne di sensibilizzazione, ambasciatore di buona volontà e simbolo di solidarietà in occasione di emergenze mondiali come il terremoto e lo tsunami in Giappone. Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti e partecipato a numerose iniziative benefiche e culturali.



Negli ultimi anni, Topo Gigio ha saputo abbracciare le nuove tendenze digitali, diventando virale con GIF e contenuti online, mascotte del Giro d'Italia e protagonista di celebrazioni internazionali tra Times Square e la parata del Columbus Day a New York. Nel 2025 e 2026, la sua presenza è stata acclamata anche sul palco di Sanremo al fianco di Lucio Corsi, all'Eurovision Song Contest di Basilea e nella trasmissione Le Iene, oltre che in progetti educativi, podcast Rai e campagne sulla sostenibilità promosse dal Parlamento Europeo.



L'eredità di Maria Perego viene custodita oggi da Alessandro Rossi e il suo staff, che continuano a portare avanti valori e creatività del personaggio, recentemente celebrato anche in un musical scritto da Maurizio Colombi con musiche di Franco Fasano.



Con questa nuova firma, Topo Gigio rinnova la propria energia creativa, pronto a coinvolgere nuove generazioni grazie alla forza della musica e del racconto, confermandosi ambasciatore globale dell'immaginazione, della gentilezza e dello spirito italiano.