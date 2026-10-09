Torna in TV Antonio Lorenzon con nuove ricette creative su Food Network

Antonio Lorenzon torna protagonista della cucina in TV con la nuova stagione di A Tavola con Lorenzon, in onda da lunedì 12 ottobre alle 22.00 su Food Network e disponibile in streaming su discovery+. Il vincitore di MasterChef mostra la sua creatività attraverso menù pensati per rendere speciale ogni occasione, tra ricette sorprendenti, abbinamenti inaspettati e tocchi scenografici unici.

Nella cucina del suo Elegance Home Restaurant, insieme al marito Daniel, Lorenzon propone piatti che spaziano dalle coste al sottobosco, mescolando tradizione italiana e influenze moderne. Linguine al ragù di mare, tomini alla boscaiola, pasta con verze e capesante, cervo con pere al vino, ravioli di patate e millefoglie agli agrumi sono solo alcune delle creazioni che promettono di stupire ospiti e commensali.

Il programma vuole trasformare la cucina in un'esperienza emozionale, rendendo ogni momento a tavola un evento indimenticabile. Grazie alla combinazione di ingredienti stagionali, colori vivaci e presentazioni d'effetto, ogni puntata offre ispirazioni utili sia agli appassionati di cucina che a chi desidera stupire durante una cena speciale.

Un viaggio gastronomico che celebra la creatività, il gusto e la convivialità firmato da uno dei volti più amati nel panorama culinario italiano.