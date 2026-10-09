Torna in TV Antonio Lorenzon con nuove ricette creative su Food Network
Spettacolo

Torna in TV Antonio Lorenzon con nuove ricette creative su Food Network

Antonio Lorenzon torna su Food Network con A Tavola con Lorenzon: menù originali, abbinamenti sorprendenti e piatti scenografici per ogni occasione.

di Isabella Gentilucci
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Antonio Lorenzon torna protagonista della cucina in TV con la nuova stagione di A Tavola con Lorenzon, in onda da lunedì 12 ottobre alle 22.00 su Food Network e disponibile in streaming su discovery+. Il vincitore di MasterChef mostra la sua creatività attraverso menù pensati per rendere speciale ogni occasione, tra ricette sorprendenti, abbinamenti inaspettati e tocchi scenografici unici.

Nella cucina del suo Elegance Home Restaurant, insieme al marito Daniel, Lorenzon propone piatti che spaziano dalle coste al sottobosco, mescolando tradizione italiana e influenze moderne. Linguine al ragù di mare, tomini alla boscaiola, pasta con verze e capesante, cervo con pere al vino, ravioli di patate e millefoglie agli agrumi sono solo alcune delle creazioni che promettono di stupire ospiti e commensali.

Il programma vuole trasformare la cucina in un'esperienza emozionale, rendendo ogni momento a tavola un evento indimenticabile. Grazie alla combinazione di ingredienti stagionali, colori vivaci e presentazioni d'effetto, ogni puntata offre ispirazioni utili sia agli appassionati di cucina che a chi desidera stupire durante una cena speciale.

Un viaggio gastronomico che celebra la creatività, il gusto e la convivialità firmato da uno dei volti più amati nel panorama culinario italiano.

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