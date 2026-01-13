Trump e la crisi in Venezuela, a “È sempre Cartabianca” il primo grande dibattito del 2026

Questa sera torna in prima serata su Retequattro il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer, “È sempre Cartabianca”, con il primo appuntamento del nuovo anno.

Al centro della puntata, un tema destinato a far discutere: le prossime mosse di Donald Trump dopo il blitz in Venezuela. Secondo quanto anticipato, la trasmissione proporrà un’analisi approfondita su un intervento senza precedenti che avrebbe portato all’arresto di Nicolas Maduro e della moglie. Il confronto tra gli ospiti sarà dedicato a comprendere le implicazioni politiche, umanitarie e internazionali di questa operazione, nonché gli scenari che si aprono per la presidenza statunitense.

In seconda parte, l’attenzione si sposterà su un drammatico fatto di cronaca che ha scosso l’Europa: la strage di Capodanno a Crans-Montana. Dopo la conferma dell’arresto cautelare di Jacques Moretti e dei domiciliari per la moglie Jessica, la puntata offrirà un focus sulle nuove polemiche nate attorno al caso. Verranno illustrati nuovi dettagli sulle dinamiche dell’incendio che ha devastato il locale “Le Constellation” e che ha costato la vita a diverse persone, insieme alle inchieste del passato che riguardano i titolari del locale.

L’appuntamento rappresenta dunque un debutto di stagione denso di contenuti, dove l’attualità internazionale e la cronaca si intrecciano nel consueto stile di Bianca Berlinguer: un racconto diretto, critico e sempre attento alle sfumature di ogni vicenda.

È sempre Cartabianca torna così con la promessa di portare ai telespettatori dibattiti di grande impatto e analisi approfondite sui fatti che segnano l’agenda politica e sociale globale.