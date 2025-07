Turtle Beach Lancia il Controller Wireless Rematch a Tema Donkey Kong per Nintendo

Turtle Beach Corporation ha annunciato il lancio del nuovo Rematch Wireless Controller: Donkey Kong, ampliando così il loro catalogo di accessori con licenza ufficiale per le console Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Questo controller, disponibile per il pre-ordine a €59.99, sarà lanciato il 12 ottobre 2025.

Il controller a tema Donkey Kong si distingue per il suo design unico e le funzionalità avanzate. Compatibile con Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED e Nintendo Switch 2 (sebbene il tasto C non sia disponibile su quest’ultima), il controller offre una grafica dinamica: a seconda dell’angolo di visione, vengono svelate diverse immagini di Donkey Kong. Queste caratteristiche permettono un’esperienza di gioco ancora più immersive per i giocatori appassionati dei mondi e dei personaggi iconici di Nintendo.

Cris Keirn, CEO di Turtle Beach, ha commentato: “I nostri controller con licenza ufficiale Nintendo sono progettati per i fan appassionati che amano i personaggi iconici, i mondi coinvolgenti e i giochi leggendari per cui Nintendo è famosa. Il nostro nuovo controller wireless a tema Donkey Kong è ricco di funzioni per un’esperienza unica, che combina il supporto per il controllo del movimento con una grafica dinamica che rivela immagini diverse di Donkey Kong a seconda dell’angolo di visione.”

Il controller è dotato di controlli di movimento, offrendo precisione nei giochi come Donkey Kong Bananza, Donkey Kong Country Returns HD, Mario Kart™ 8 Deluxe e Mario Kart World. È l’ultimo di una serie di accessori di Turtle Beach, che già include vari controller a tema Mario e Bowser tra gli altri, insieme a cuffie compatibili come il modello Recon 70 e Airlite Fit.