Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Turtle Beach presenta il Victrix Pro KO Leverless Fight Stick – Street Fighter II: Champion Edition

Published

Turtle Beach Corporation, azienda leader negli accessori da gaming, ha annunciato il lancio del nuovo Victrix Pro KO Leverless Fight Stick – Street Fighter II: Champion Edition, un controller ad alte prestazioni con licenza ufficiale per PlayStation e Capcom. Questo dispositivo, pensato per i giocatori competitivi dei picchiaduro, nasce per offrire il massimo della precisione, della velocità e della personalizzazione.

Il design celebra l’epoca d’oro del gaming con un look ispirato alla leggendaria schermata di selezione dei personaggi di Street Fighter II: Champion Edition, mettendo in primo piano Ryu e Chun-Li. Il nuovo Pro KO Leverless Fight Stick, completamente personalizzabile, mantiene gli standard qualitativi che hanno reso Victrix un marchio di riferimento nella community dei picchiaduro dal 2017. L’edizione limitata dedicata a Street Fighter II unisce estetica e funzionalità in un unico prodotto di fascia alta.

Tra le caratteristiche principali spiccano gli interruttori RGB Cherry MX Speed Silver sostituibili a caldo, che garantiscono una risposta immediata e precisa, e fino a 16 pulsanti spostabili e mappabili, offrendo al giocatore il controllo totale sull’esperienza di gioco. L’illuminazione RGB personalizzabile intorno ai pulsanti aggiunge un tocco di stile, mentre la piastra superiore in alluminio rimovibile consente una facile manutenzione e personalizzazione.

Il Victrix Pro KO Leverless Fight Stick è stato riconosciuto come “2024 Best Tech” agli EVO Awards, un premio che celebra l’eccellenza all’interno della scena globale del fighting gaming. Questo riconoscimento testimonia l’impegno di Victrix nel migliorare costantemente le proprie periferiche e rispondere alle esigenze dei giocatori più esigenti.

Compatibile con PlayStation 5, PlayStation 4 e PC Windows 10/11 (compatibilità non testata né approvata da Sony Interactive Entertainment), il controller sarà disponibile dal 9 aprile 2026 al prezzo consigliato di 279,99 €. Il pre-ordine è già attivo sui principali canali di vendita e sul sito del produttore.

Con il Victrix Pro KO Leverless Fight Stick – Street Fighter II: Champion Edition, Turtle Beach conferma la propria attenzione verso la community dei picchiaduro e la volontà di offrire strumenti che combinano tecnologia, design e prestazioni ai massimi livelli. Un accessorio da collezione per gli appassionati di Street Fighter e un alleato indispensabile per chi punta alla vittoria nelle arene digitali.

In this article:, , , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata
Time Garden di Gulistan

Società

Roma, la mostra Time Garden di Gulistan. Arte cinese e Via della Seta alla Galleria Nazionale

Giochi

Turtle Beach presenta il Victrix Pro KO Leverless Fight Stick – Street Fighter II: Champion Edition

Moda

Original Marines lancia “Every day is a Special Day”: la collezione bambino che unisce eleganza da cerimonia e stile quotidiano

Motori

Alfa Romeo festeggia 75 anni di trazione integrale con la tecnologia Q4

Motori

OMODA & JAECOO cresce ad un ritmo sostenuto in Italia a febbraio

Tecnologia

OPPO Find N6 introduce la prima Zero-Feel Crease e ridefinisce il futuro dei pieghevoli

Giochi

Ghost of Yōtei Legends: da oggi disponibile su PlayStation 5

Spettacolo

Ana Carla Maza torna con “Habanera”: un ponte musicale tra Cuba e l’Europa

Tecnologia

Shazam sbarca su ChatGPT: il riconoscimento musicale arriva nel chatbot

Tecnologia

HUAWEI WATCH Ultimate 2 si evolve: debutta la versione Verde con importanti funzionalità per il golf

Spettacolo

Avvocato Ligas trasforma Milano in un’aula di tribunale: la nuova campagna immersiva di Sky

Turismo

San Patrizio 2026: l’isola d’Irlanda si accende di festa tra radici, cultura e scoperta

Spettacolo

J.I.D porta il suo “God Does Like World Tour” a Milano per un’unica data

Moda

Bestdad: la festa del papà secondo IUMAN

Società

BMW Italia partner delle celebrazioni per i 150 anni del Corriere della Sera

Motori

KTM estende la Garanzia Premium a quattro anni su tutta la gamma stradale dal Model Year 2025

Motori

MG rinnova la partnership con la Coppa Davis: sarà ancora Automotive Partner delle Final 8 di Bologna 2026

Società

Kia Italia sostiene ArtPara alla Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026

Società

Carlo Nordio ospite di Tommaso Labate a “Realpolitik”: focus sul referendum e la riforma della giustizia

Motori

ACI Editore 2026: nasce l’ecosistema culturale del nuovo ACI
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Ghost of Yōtei Legends: da oggi disponibile su PlayStation 5

Arriva una rivoluzione per l’universo di Ghost of Yōtei: da oggi è ufficialmente disponibile “Legends”, il nuovo contenuto aggiuntivo gratuito dedicato al gioco base....

9 ore ago

Giochi

Turtle Beach celebra il MAR10 Day con nuovi accessori dedicati a Mario e Luigi

In occasione del MAR10 Day, Turtle Beach ha svelato due nuove periferiche ufficiali dedicate agli iconici personaggi Nintendo. L’azienda, uno dei principali produttori mondiali...

1 giorno ago

Giochi

RIDE 6 porta la passione per le due ruote a un nuovo livello

RIDE 6 torna sulla scena con un’accattivante promessa per tutti gli amanti del motociclismo e dei videogiochi di corse. Disponibile dal 12 febbraio 2026,...

1 giorno ago

Giochi

Nintendo celebra il MAR10 Day 2026 con il trailer finale di Super Mario Galaxy – Il Film

Il 10 marzo 2026, giorno del tradizionale “MAR10 Day” dedicato all’idraulico più amato dei videogiochi, Nintendo rende omaggio a quarant’anni di avventure di Super...

1 giorno ago