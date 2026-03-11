Turtle Beach presenta il Victrix Pro KO Leverless Fight Stick – Street Fighter II: Champion Edition

Turtle Beach Corporation, azienda leader negli accessori da gaming, ha annunciato il lancio del nuovo Victrix Pro KO Leverless Fight Stick – Street Fighter II: Champion Edition, un controller ad alte prestazioni con licenza ufficiale per PlayStation e Capcom. Questo dispositivo, pensato per i giocatori competitivi dei picchiaduro, nasce per offrire il massimo della precisione, della velocità e della personalizzazione.

Il design celebra l’epoca d’oro del gaming con un look ispirato alla leggendaria schermata di selezione dei personaggi di Street Fighter II: Champion Edition, mettendo in primo piano Ryu e Chun-Li. Il nuovo Pro KO Leverless Fight Stick, completamente personalizzabile, mantiene gli standard qualitativi che hanno reso Victrix un marchio di riferimento nella community dei picchiaduro dal 2017. L’edizione limitata dedicata a Street Fighter II unisce estetica e funzionalità in un unico prodotto di fascia alta.

Tra le caratteristiche principali spiccano gli interruttori RGB Cherry MX Speed Silver sostituibili a caldo, che garantiscono una risposta immediata e precisa, e fino a 16 pulsanti spostabili e mappabili, offrendo al giocatore il controllo totale sull’esperienza di gioco. L’illuminazione RGB personalizzabile intorno ai pulsanti aggiunge un tocco di stile, mentre la piastra superiore in alluminio rimovibile consente una facile manutenzione e personalizzazione.

Il Victrix Pro KO Leverless Fight Stick è stato riconosciuto come “2024 Best Tech” agli EVO Awards, un premio che celebra l’eccellenza all’interno della scena globale del fighting gaming. Questo riconoscimento testimonia l’impegno di Victrix nel migliorare costantemente le proprie periferiche e rispondere alle esigenze dei giocatori più esigenti.

Compatibile con PlayStation 5, PlayStation 4 e PC Windows 10/11 (compatibilità non testata né approvata da Sony Interactive Entertainment), il controller sarà disponibile dal 9 aprile 2026 al prezzo consigliato di 279,99 €. Il pre-ordine è già attivo sui principali canali di vendita e sul sito del produttore.

Con il Victrix Pro KO Leverless Fight Stick – Street Fighter II: Champion Edition, Turtle Beach conferma la propria attenzione verso la community dei picchiaduro e la volontà di offrire strumenti che combinano tecnologia, design e prestazioni ai massimi livelli. Un accessorio da collezione per gli appassionati di Street Fighter e un alleato indispensabile per chi punta alla vittoria nelle arene digitali.