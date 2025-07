TV LG 2025: i compagni di viaggio intelligenti

Con l’arrivo della nuova linea di TV LG 2025, organizzare le vacanze estive non è mai stato così semplice e smart. L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale e del sistema operativo webOS trasforma questi televisori in veri e propri travel planner personali, capaci di offrire consigli su misura attraverso il pratico Telecomando Puntatore con riconoscimento vocale.

La pianificazione di una vacanza può risultare complessa; trovare la destinazione perfetta, pianificare l’itinerario e restare entro il budget richiede tempo e pazienza. I nuovi TV LG 2025 si propongono come la soluzione ideale per coloro che desiderano programmare le proprie ferie dal comfort del proprio divano. Grazie alla smart TV webOS e alle avanzate funzionalità di Intelligenza Artificiale, questi televisori diventano dei fidati compagni nella scoperta di nuove mete.

La scelta della destinazione è il primo passo per una vacanza indimenticabile. Con l’integrazione di Microsoft Copilot nel sistema operativo webOS, i TV LG del 2025 offrono consigli personalizzati per le tue avventure. Per esempio, sarà sufficiente premere il tasto AI sul telecomando puntatore e chiedere “Suggeriscimi una meta di mare, che posso raggiungere in auto da Milano, nel periodo tra il 6 e il 16 agosto, alloggiando in alberghi 3 stelle” per ricevere in pochissimi secondi un suggerimento di viaggio personalizzato.

Una volta scelta la meta, perché non esplorarla virtualmente? Con la funzione AI Search, puoi chiedere al tuo TV di trovare video della località selezionata. Dai panorami mozzafiato ai video dei travel blogger, i televisori LG selezionano i contenuti più rilevanti, personalizzati in base ai tuoi gusti, arricchendo ulteriormente l’esperienza di pianificazione della vacanza.

I TV LG 2025 offrono una vasta gamma di app che coprono ogni aspetto dell’intrattenimento domestico: cinema, serie TV, musica, fitness e sport. La piattaforma LG Channel, con oltre 4.000 contenuti gratuiti in streaming e più di 140 canali live, garantisce intrattenimento per tutta la famiglia, direttamente dal salotto di casa.

Dalle serie OLED, QNED e NanoCell, ogni modello del 2025 promette di essere più di un semplice televisore. Sii pronto a vivere un’estate diversa con LG, dove le tue avventure iniziano direttamente dal tuo soggiorno.