TY1 pubblica Junkie Musik: nuovo album con i protagonisti del rap italiano

TY1 annuncia il suo nuovo album Junkie Musik, disponibile dal 9 ottobre su tutte le piattaforme digitali. Con oltre trent'anni di carriera alle spalle, TY1 si conferma tra i producer e dj più innovativi della scena hip hop italiana, mantenendo la sua caratteristica fame di ricerca e contaminazione musicale.

L'album presenta una tracklist ricca di collaborazioni che mette in dialogo diverse generazioni e stili: Noyz Narcos, Guè, Rrari Dal Tacco, Kid Yugi, Marracash, Rkomi, Nerissima Serpe, Ernia, Sayf, Frah Quintale, Gemitaiz e tanti altri danno voce a un progetto pensato per essere suonato dal vivo e nei club, dove hip hop, elettronica, afro-music, rage, trap, baile funk, phonk e bass music convivono senza confini.

Junkie Musik è il risultato di un percorso artistico che racconta il rapporto viscerale di TY1 con la musica. TY1 si nutre di suoni come fosse junk food. Un bisogno costante, una vera dipendenza dall'ascolto. Ma il titolo racconta anche il modo in cui oggi consumiamo la musica: velocemente, attraverso skip continui e un flusso di nuove uscite che rende sempre più difficile fermarsi ad ascoltare davvero un album. Nonostante l'attitudine frenetica del mercato, ogni traccia di Junkie Musik è il frutto di un lavoro lungo, stratificato e ricercato.

La tracklist offre quindici brani con ospiti di primo piano: tra questi Proiettili con Noyz Narcos, Guè e Rrari Dal Tacco, Kopi Luwak con Kid Yugi e Marracash, Cemento con Rkomi e Nerissima Serpe, fino al gran finale con Squalo 2 insieme a Guè e Nerissima Serpe, già singolo di successo e sequel del celebre Squalo di Guè.

Il progetto si distingue per la capacità di TY1 di accogliere influenze disparate, mantenendo sempre al centro la propria visione e l'attitudine da dj. L'artista campano, noto anche come Dj Tayone, ha attraversato la storia della musica hip hop italiana dal 1992 a oggi, lavorando con figure emblematiche come Marracash, Clementino, Capo Plaza, Coez e Geolier e producendo singoli certificati oro e platino.

Dopo il successo di Djungle, Junkie Musik si pone come un nuovo inizio, dove ogni brano diventa uno spazio di incontro tra personalità artistiche diverse e la passione senza compromessi di TY1 per il suono. Il disco sarà disponibile anche in formato fisico, in CD e vinile autografato.