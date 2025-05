Un mistero irrisolto: il Podcast che racconta la storia di Denis Bergamini

Il tragico decesso di Denis Bergamini, calciatore del Cosenza, avvenuto nel lontano 18 novembre 1989, torna al centro dell’attenzione pubblica grazie al nuovo podcast Il Cono d’Ombra – La Storia di Denis Bergamini. Questa produzione originale di Sky Italia e Sky TG24, in collaborazione con Sky Crime e realizzata da Tapelessfilm, indaga uno dei casi più intricati e controversi della cronaca nera italiana, rimasto irrisolto per oltre trent’anni.

Pablo Trincia, narratore del podcast, insieme alla co-sceneggiatrice Debora Campanella, ricostruisce attraverso sette episodi il complesso caso che ha coinvolto Bergamini. La vicenda riemerse nel 2009 quando un gruppo di giovani attivisti riaccese i riflettori tramite i social, portando a nuove inchieste e al riesame del corpo nel 2017. Nel 2021, Isabella Internò venne accusata formalmente di concorso in omicidio, con un verdetto finale arrivato nel 2024.

I primi due episodi del podcast saranno disponibili in anteprima dal 27 maggio su Sky TG24 Insider e, successivamente, dal 31 maggio su tutte le principali piattaforme. In futuro, una docuserie Sky Original offrirà ulteriori approfondimenti sul caso.

Bergamini era un centrocampista promettente, riservato e originario dell’Emilia, che si era trasferito in Calabria per inseguire il sogno del calcio. La sua morte, inizialmente ritenuta un suicidio, sollevò dubbi e domande: i segni sul suo corpo non corrispondevano a quella dinamica; il racconto dell’autista del camion sotto cui si sarebbe gettato risultava poco chiaro. I compagni di squadra e la famiglia non credettero alla versione ufficiale, ma le indagini condussero solo a un processo per omicidio colposo concluso rapidamente nel 1991.

Attraverso testimonianze inedite, atti processuali e l’ascolto di voci che non si sono mai arrese, il podcast cerca di fare luce su una storia che ha lasciato cicatrici profonde e interrogativi senza risposta. Donata Bergamini, sorella di Denis, e altri intervistati chiave, tra cui Fabio Anselmo, avvocato della famiglia, e diverse figure della squadra di Cosenza, offrono il loro contributo per cercare verità in una vicenda che sembra ancora avvolta nell’ombra.