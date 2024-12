VARIO BASE 5Z di Britax Römer: innovazione e sicurezza per i viaggi in famiglia

Garantire la sicurezza dei bambini durante i viaggi in auto è una responsabilità fondamentale per ogni genitore. La scelta di un sistema di ritenuta adeguato e di qualità rappresenta il primo passo per offrire protezione, comfort ed ergonomia ai più piccoli. Tra le soluzioni più innovative, il sistema VARIO BASE 5Z di Britax Römer si distingue per tecnologia avanzata e facilità d’uso.

La base rotativa di VARIO BASE 5Z consente al seggiolino di girare verso la portiera aperta dell’auto, facilitando l’accesso al bambino e rendendo più comode le operazioni di posizionamento e recupero. L’installazione è semplificata grazie agli indicatori verdi presenti sulla base e sulla gamba di supporto, che offrono una chiara conferma visiva della corretta configurazione. Un ulteriore segnale sonoro, un “click” ben udibile, assicura che il modello BABY-SAFE PRO sia agganciato in modo corretto ogni volta.

I connettori ISOFIX indipendenti rendono l’installazione rapida e sicura, offrendo un fissaggio stabile senza rischi di danneggiare i sedili dell’auto. Per garantire un comfort ottimale, VARIO BASE 5Z è dotata di un sistema di regolazione dell’inclinazione, che permette di adattare il seggiolino in sei diverse posizioni. Questo dettaglio è particolarmente utile nelle auto con sedili inclinati, evitando che la testa del bambino si rovesci in avanti durante il sonno e assicurando una postura ergonomica e sicura.

La stabilità del seggiolino è ulteriormente garantita dalla gamba di supporto regolabile, che riduce i movimenti indesiderati durante il viaggio. La barra antiribaltamento, progettata in una versione più corta e compatta, offre maggiore spazio per le gambe del bambino, migliorando il comfort anche durante i tragitti più lunghi.

Infine, VARIO BASE 5Z rappresenta un investimento a lungo termine, grazie alla compatibilità con il seggiolino di proseguimento DUALFIX 5Z (40-105 cm). Questa versatilità consente di utilizzare la stessa base durante le diverse fasi di crescita del bambino, unendo praticità ed economicità. Con VARIO BASE 5Z di Britax Römer, la sicurezza e il benessere del tuo bambino saranno sempre garantiti, rendendo ogni viaggio un’esperienza serena e confortevole per tutta la famiglia.