Veo 3 di Google arriva in Italia

Google ha annunciato l’espansione di Veo 3 all’interno dell’app Gemini, rendendo disponibili nuove funzionalità per la generazione video agli abbonati di Google AI Pro in Italia. Questa novità segna un significativo passo avanti nella creazione e condivisione di contenuti video dinamici, rivolgendosi a coloro che desiderano trasformare rapidamente le proprie idee in video coinvolgenti.

Veo 3 è un modello avanzato di generazione video che permette di trasformare un testo in un video in pochi secondi. Gli utenti possono facilmente accedere a questa funzione cliccando su “Video” nella sezione strumenti della barra del prompt di Gemini. Successivamente, descrivendo la scena desiderata, l’app crea un video di otto secondi con una risoluzione di 720p. Questi video sono disponibili in formato MP4, in orizzontale 16:9, e includono anche l’audio.

Questa espansione rappresenta un’opportunità per molti creativi e professionisti del settore, che possono ora sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per dare vita a video di impatto con un processo decisamente semplificato e rapido.

Con Veo 3, Google continua a spingere i confini dell’innovazione tecnologica, sottolineando l’importanza della creatività nel mondo digitale moderno. Questa iniziativa non solo amplifica le possibilità creative per gli utenti, ma rafforza anche la posizione dell’azienda come leader nel campo della tecnologia AI.