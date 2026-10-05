Vince May debutta con Peacefare: nuovo EP tra rock, country e riflessione sulla pace

Vince May, l'estroso cantautore e produttore bresciano, fa il suo esordio sulle scene musicali con l'EP Peacefare, già disponibile in formato CD, digitale e vinile. Il lavoro, che include il singolo Street of Heaven attualmente in rotazione radiofonica, si distingue per la profondità dei temi trattati e per l'intreccio di sonorità ispirate a rock, country e tributi alla scuola britannica.
L'artista dichiara: Peacefare nasce come una bussola per i giovani, spesso disorientati da un mondo adulto irrisolto, per aiutarli a trovare la propria serenità. Al contempo, parla a chi ama il rock d'autore: un linguaggio classico con cui racconto il presente e che, tra sfumature gilmouriane e country rock, traccia la rotta dei miei progetti futuri.
Dietro il nome Vince May si cela Alfredo Rabaiotti, che apre il suo percorso musicale abbracciando una miscela di rock, blues e country. Il suo repertorio affronta temi universali come l'individualismo, la fragilità, il conflitto interiore e la violenza geopolitica, raccontati con sensibilità sia personale che collettiva. L'inglese diventa veicolo naturale per narrare storie che si ispirano al sound di U2, Genesis, Led Zeppelin, Pink Floyd e al cantautorato country, ma anche contaminazioni provenienti dal cinema e dalla narrativa.
L'esperienza internazionale di Rabaiotti, la passione per l'armonia e la produzione culminano con la creazione dei May Recording Studios, dove l'artista cura personalmente ogni aspetto dei suoi progetti. Oltre al percorso musicale, da oltre venticinque anni ricopre il ruolo di coach sistemico e autore, collaborando con figure di spicco e impegnandosi in iniziative a favore dell'inclusione e della formazione, tra cui spiccano il sostegno a progetti per l'autonomia delle donne africane e l'attivismo sociale.
Peacefare si conferma come un debutto che unisce profondità narrativa e ricchezza musicale, rappresentando una proposta nuova e intensa per gli amanti del rock d'autore contemporaneo.
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