Vince May debutta con Peacefare: nuovo EP tra rock, country e riflessione sulla pace

Vince May, l'estroso cantautore e produttore bresciano, fa il suo esordio sulle scene musicali con l'EP Peacefare, già disponibile in formato CD, digitale e vinile. Il lavoro, che include il singolo Street of Heaven attualmente in rotazione radiofonica, si distingue per la profondità dei temi trattati e per l'intreccio di sonorità ispirate a rock, country e tributi alla scuola britannica.

No More Lies, Peacefare, Farah e Street of Heaven compongono la tracklist di un progetto che riflette sul valore della pace in tempi caratterizzati dalle cosiddette guerre di pace. Si passa dall'energia rock e dalla critica alla dipendenza digitale del brano d'apertura, a una lucida denuncia delle illusioni della propaganda nella title track, arricchita da una voce che richiama il lessico politico statunitense. Farah trasporta l'ascoltatore in una dimensione più intima ed evocativa, offrendo un omaggio alla tragedia palestinese filtrata dallo sguardo innocente di una bambina che cerca di sopravvivere. Chiude l'opera il country rock di Street of Heaven, un viaggio emotivo che trasforma l'accompagnamento alla morte in un inno alla speranza e alla crescita personale.

L'artista dichiara: Peacefare nasce come una bussola per i giovani, spesso disorientati da un mondo adulto irrisolto, per aiutarli a trovare la propria serenità. Al contempo, parla a chi ama il rock d'autore: un linguaggio classico con cui racconto il presente e che, tra sfumature gilmouriane e country rock, traccia la rotta dei miei progetti futuri.

Dietro il nome Vince May si cela Alfredo Rabaiotti, che apre il suo percorso musicale abbracciando una miscela di rock, blues e country. Il suo repertorio affronta temi universali come l'individualismo, la fragilità, il conflitto interiore e la violenza geopolitica, raccontati con sensibilità sia personale che collettiva. L'inglese diventa veicolo naturale per narrare storie che si ispirano al sound di U2, Genesis, Led Zeppelin, Pink Floyd e al cantautorato country, ma anche contaminazioni provenienti dal cinema e dalla narrativa.

L'esperienza internazionale di Rabaiotti, la passione per l'armonia e la produzione culminano con la creazione dei May Recording Studios, dove l'artista cura personalmente ogni aspetto dei suoi progetti. Oltre al percorso musicale, da oltre venticinque anni ricopre il ruolo di coach sistemico e autore, collaborando con figure di spicco e impegnandosi in iniziative a favore dell'inclusione e della formazione, tra cui spiccano il sostegno a progetti per l'autonomia delle donne africane e l'attivismo sociale.

Peacefare si conferma come un debutto che unisce profondità narrativa e ricchezza musicale, rappresentando una proposta nuova e intensa per gli amanti del rock d'autore contemporaneo.