Volkswagen ai campionati Women’s EURO con una campagna dedicata alle pari opportunità

Volkswagen conferma il suo impegno a favore delle pari opportunità nel calcio con la campagna “Your Life. Your Journey. Your Football”, in occasione dei campionati UEFA Women’s EURO 2025. In qualità di partner del Campionato Europeo Femminile e sponsor di sette delle 16 federazioni partecipanti, tra cui quella italiana, il marchio vuole abbattere i luoghi comuni, sostenendo la visibilità delle donne nel calcio e nella società.

Christine Wolburg, Chief Brand Officer Volkswagen, ha dichiarato: “Vogliamo contribuire a rendere le donne più visibili, nel calcio e quindi anche nella società”, ribadendo come il marchio supporti da anni le donne nel calcio con passione e coerenza.

Volkswagen non si limita a garantire visibilità, ma punta a coinvolgere un pubblico ampio con progetti concreti come il programma “Future Leaders in Football”, che offre una piattaforma alle giovani donne appassionate di calcio per condividere idee, progetti e visioni per il futuro. «Sostenendo questa serie di workshop, promuoviamo un coinvolgimento femminile ancora maggiore nel calcio», ha aggiunto Wolburg.

L’ex capitano della nazionale tedesca Alexandra Popp ha elogiato l’impegno di Volkswagen e i progressi del calcio femminile negli ultimi anni, parlando di un “incredibile balzo in avanti in un breve periodo” grazie al lavoro sinergico tra aziende, club e federazioni. Anche Lisa Währer, CEO di FC Viktoria Berlin, ha evidenziato il cambiamento positivo, sottolineando che sette delle 16 squadre europee partecipanti sono guidate da allenatrici donne, un segnale di crescita che deve estendersi anche al mondo del lavoro.

Alla discussione sul tema “Empowerment femminile” organizzata da Volkswagen a Basilea hanno partecipato anche Mateja Mögel e Anke Helle, co-direttrici della rivista “freundin”, dimostrando che la leadership condivisa femminile è una strada possibile e virtuosa. «Stiamo vivendo l’emancipazione femminile e vogliamo dimostrare come le donne possano sostenersi a vicenda», ha dichiarato Mögel durante il panel.

Già in occasione dei Women’s EURO 2022, Volkswagen aveva catturato l’attenzione internazionale con la campagna #NotWomensFootball, evidenziando come il linguaggio contribuisca a creare una separazione fra calcio e calcio femminile, quasi fossero sport diversi. La nuova campagna “Your Life. Your Journey. Your Football” affronta con forza la domanda: “A chi appartiene il calcio?”. Il messaggio è chiaro: il calcio appartiene a chi lo ama e lo vive ogni giorno, indipendentemente dal genere.