Volkswagen e Qualcomm siglano una lettera di intenti per la nuova era della mobilità digitale

Il Gruppo Volkswagen e Qualcomm Technologies, Inc. hanno annunciato la firma di una lettera di intenti per un accordo di fornitura strategico a lungo termine, che segna un passo decisivo verso la prossima generazione di esperienze di guida digitali. L’intesa punta a integrare funzionalità di infotainment e connettività di ultima generazione, basate sulle soluzioni Snapdragon Digital Chassis, all’interno dell’architettura Software Defined Vehicle (SDV) sviluppata dal Gruppo Volkswagen.

Qualcomm diventerà il principale fornitore tecnologico per il lancio dell’architettura zonale SDV del Gruppo, creata per i mercati dell’emisfero occidentale dalla joint venture con Rivian Automotive, Inc., denominata RV Tech (Rivian e Volkswagen Group Technologies). Nell’ambito di questo accordo, a partire dal 2027 verranno forniti sistemi su chip (SoC) ad alte prestazioni dedicati alle funzionalità di infotainment avanzate, contribuendo a rendere più fluida e immersiva l’esperienza a bordo dei futuri veicoli Volkswagen.

La collaborazione tra Volkswagen e Qualcomm non parte da zero. Le due aziende già cooperano nell’ambito dell’Automated Driving Alliance (ADA) del Gruppo Volkswagen, fondata da CARIAD e Bosch, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo della guida altamente automatizzata. Questa sinergia tecnologica ha lo scopo di spingere l’evoluzione dei veicoli da semplici mezzi di trasporto a veri e propri hub digitali connessi, capaci di apprendere, adattarsi e offrire servizi personalizzati ai conducenti e ai passeggeri.

L’accordo consolida la strategia del Gruppo Volkswagen di rafforzare la sicurezza e l’autonomia nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori, un settore sempre più critico per l’industria automobilistica globale. Allo stesso tempo, la casa di Wolfsburg intende ampliare le proprie competenze nell’integrazione di tecnologie di intelligenza artificiale e soluzioni digitali scalabili.

Grazie a questa cooperazione, il Gruppo Volkswagen mira a offrire soluzioni di mobilità più intelligenti e pronte per il futuro, capaci di adattarsi all’evoluzione tecnologica e alle nuove aspettative dei clienti. L’integrazione dei SoC ad alte prestazioni rappresenta un tassello fondamentale nella trasformazione dell’auto in un ecosistema digitale, connesso e costantemente aggiornabile.

In un’industria automobilistica sempre più orientata al software, la partnership con Qualcomm conferma la visione del Gruppo Volkswagen: un futuro in cui la tecnologia diventa cuore pulsante della mobilità e la connettività il suo linguaggio universale.