Volkswagen: più di due milioni di prodotte con Car2X

La connettività è il nuovo motore della mobilità moderna. Con la produzione di oltre due milioni di veicoli Volkswagen dotati di tecnologia Car2X in Europa, la casa automobilistica tedesca compie un passo decisivo verso la Vision Zero, l’obiettivo ambizioso di un traffico senza incidenti gravi.

La tecnologia Car2X consente ai veicoli di comunicare in tempo reale tra loro e con l’infrastruttura stradale, creando un ecosistema intelligente capace di prevedere e prevenire situazioni critiche. Basata sul principio dell’intelligenza locale di sciame, questa rete dinamica rende la guida più sicura, più comoda e più efficiente.

In presenza di pericoli, il sistema di allerta per i pericoli del traffico invia messaggi immediati direttamente sulla strumentazione digitale del veicolo. Ciò avviene in millisecondi, senza la necessità di copertura mobile, grazie alla comunicazione diretta tra i veicoli e le unità stradali intelligenti. Questo garantisce una reazione tempestiva in caso di frenata improvvisa, coda in avvicinamento o presenza di veicoli di emergenza.

Secondo Veronica Lehr, Head of Driver Assist Systems di Volkswagen, l’espansione di Car2X “rende il traffico stradale più cooperativo e predittivo. È una componente chiave per la nostra Vision Zero e per una mobilità del futuro più sicura, intelligente e connessa”.

In tutta Europa, le infrastrutture stanno seguendo la stessa direzione. Autobahn GmbH in Germania ha già equipaggiato oltre 1.000 rimorchi per lavori stradali con la tecnologia Car2X, mentre l’Austria ha integrato le unità stradali su tutta la rete autostradale. Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovenia stanno installando sempre più dispositivi Car2X per migliorare la sicurezza di veicoli di emergenza e operatori stradali, con un raggio d’azione fino a 800 metri.

Un esempio concreto riguarda i Vigili del Fuoco: se un loro mezzo è dotato di Car2X, gli altri automobilisti ricevono un avviso visivo e sonoro che indica la direzione da cui il veicolo di emergenza sta arrivando, riducendo automaticamente il volume del sistema infotainment per garantire massima attenzione.

Oltre alla sicurezza, Car2X apre le porte a una nuova era di assistenza intelligente alla guida. La tecnologia funziona come un sensore virtuale che amplia le capacità dei sensori di bordo. Sistemi come il Travel Assist con ACC possono così adattare la velocità in base alle informazioni ricevute, anche quando la situazione non è ancora visibile. Questo si traduce in una guida più fluida, predittiva e rispettosa dei limiti di sicurezza.

Per i cambi di corsia assistiti in autostrada, Car2X consente una gestione dell’accelerazione ancora più precisa. In prospettiva, anche biciclette, motociclette, camion e autobus entreranno nella rete Car2X, ampliando ulteriormente la cooperazione su strada. In questo contesto, Volkswagen è tra i membri fondatori della Coalition for Cyclist Safety, un’iniziativa nata nel 2023 per migliorare la sicurezza dei ciclisti integrandoli nell’ecosistema digitale dei trasporti.

Dal punto di vista tecnico, la comunicazione diretta Car2X si basa sullo standard Wi-Fi p, che consente lo scambio di dati in tempo reale entro un raggio massimo di 800 metri. Il sistema è aperto e standardizzato, quindi compatibile anche con veicoli di altri costruttori, e tutela la privacy grazie all’anonimizzazione dei messaggi. L’attivazione di Car2X avviene dal sistema di infotainment del veicolo e la trasmissione è completamente gratuita, poiché non richiede rete mobile.

Oggi la tecnologia Car2X è disponibile su una gamma sempre più ampia di modelli: Volkswagen Golf, T-Roc, Tiguan, Tayron, Passat, ID.3, ID.4, ID.5 e ID.7.

Con Car2X, Volkswagen consolida il suo ruolo da protagonista nella trasformazione digitale della mobilità, offrendo una guida più sicura, predittiva e connessa. Un passo concreto verso un futuro in cui le auto non solo viaggiano, ma dialogano, cooperano e proteggono chi le guida e chi le circonda.