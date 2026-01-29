Connect with us

Wi-Fi 7 in ogni stanza: FRITZ! lancia il nuovo FRITZ!Mesh Set 1700

FRITZ! annuncia l’arrivo del nuovo FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1700, un sistema di rete domestica basato sulla tecnologia Wi-Fi 7, capace di raggiungere velocità fino a 3.600 Mbit/s. Pensato per offrire una connessione stabile e performante in tutta la casa, il nuovo set promette di portare la copertura wireless a un nuovo livello di efficienza.

Disponibile in due varianti – con due o tre FRITZ!Repeater 1700 – il sistema garantisce, dopo una rapida configurazione plug and play, una rete Wi-Fi uniforme in ogni stanza. L’obiettivo è assicurare una navigazione fluida, ideale per lo streaming in alta definizione, il gaming online e il lavoro da remoto. *“Il FRITZ!Mesh Set 1700 mette a disposizione una rete Wi-Fi veloce e ad alte prestazioni che offre copertura ottimale in tutta la rete locale”*, sottolinea l’azienda.

Il dispositivo può essere collegato via LAN a un router esistente, a un modem in fibra ottica o a un FRITZ!Box, creando una rete Mesh completa e gestibile attraverso la MyFRITZ!App. Il repeater collegato tramite cavo funge da nodo principale e coordina l’intera rete, permettendo una gestione semplice e immediata.

Il set da tre dispositivi è ottimizzato per abitazioni o ambienti fino a sette stanze, mentre la confezione da due è pensata per spazi di dimensioni inferiori. Entrambe le versioni offrono una connessione sicura grazie alla crittografia WPA3/WPA2, un’unica password di rete e la possibilità di aggiungere ulteriori punti di accesso con la semplice pressione di un tasto.

Tra le sue principali caratteristiche tecniche spiccano il beamforming – che orienta il segnale per migliorare portata e velocità – e il Mesh Steering, che consente ai dispositivi di connettersi automaticamente al punto di accesso più performante. Ogni repeater include inoltre una porta LAN Gigabit per il collegamento cablato di altri dispositivi o per creare un ponte LAN. La luminosità dei LED è regolabile, la compatibilità IPv6 è garantita e il set include funzioni di risparmio energetico grazie alla modalità ECO e al timer per la rete Wi-Fi.

Prodotto interamente in Europa, il FRITZ!Mesh Set 1700 si distingue anche per l’attenzione alla sicurezza e alla qualità. FRITZ! offre aggiornamenti gratuiti, assistenza senza costi aggiuntivi e una garanzia di 5 anni, confermando il proprio impegno verso un’evoluzione tecnologica sostenibile e user-friendly.

Dal 1986 l’azienda, con sede a Berlino, sviluppa e produce soluzioni per la connettività e la smart home. Oggi FRITZ! è riconosciuto come uno dei marchi leader in Europa per la banda larga, grazie a prodotti che uniscono innovazione, affidabilità e semplicità d’uso.

Con il nuovo FRITZ!Mesh Set 1700, l’azienda compie un ulteriore passo verso il futuro della rete domestica, offrendo agli utenti un’esperienza Wi-Fi 7 veloce, sicura e personalizzabile in ogni dettaglio.

